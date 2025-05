Angelica Gori: la giovane artista racconta il suo percorso dopo l’eliminazione da Amici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Angelica Gori, conosciuta nel mondo della musica con il nome d’arte Chiamamifaro, ha recentemente condiviso la sua esperienza dopo l’eliminazione dal Serale di Amici avvenuta il 12 aprile. In un’intervista a La Stampa, la 23enne ha parlato della sua vita a Milano, della sua carriera musicale e delle sfide affrontate lungo il cammino. Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, Angelica ha sempre dovuto lavorare sodo per affermarsi nel panorama musicale, affrontando le critiche e le etichette che le sono state affibbiate.

Un percorso di crescita e determinazione

Angelica Gori ha rivelato che il suo talento per il canto non è stato innato, ma frutto di un lungo percorso di impegno e dedizione. Nonostante le critiche e le etichette di “raccomandata”, la giovane artista ha mantenuto la sua determinazione. “Ci ho dovuto lavorare”, afferma, sottolineando l’importanza di perseverare per raggiungere i propri obiettivi. Il suo progetto musicale è iniziato cinque anni fa con una label indipendente, e da quel momento ha affrontato un cammino che l’ha portata dai palchi delle feste di paese fino a esibirsi al Concertone del 1° Maggio. Nel suo ultimo brano, “Leone“, esprime la sua filosofia: “Rispetta anche la gente che ti odia e tieni a mente che anche l’odio muore dentro una canzone”.

L’importanza del nome d’arte

Angelica ha scelto di adottare un nome d’arte per affermare la sua identità artistica. “Darsi un nuovo nome è un modo di autodeterminarsi”, spiega. La scelta di “Chiamamifaro” riflette il suo desiderio che la musica venga riconosciuta prima del suo cognome. Questo nome rappresenta non solo un’identità, ma anche un messaggio di speranza e luce per chi ascolta le sue canzoni.

La passione per la musica e la formazione

Fin da piccola, Angelica ha mostrato interesse per la musica, anche se inizialmente non si sentiva all’altezza. “Canto da sempre, ma in casa chi aveva una voce bellissima è mia sorella“, racconta. Nonostante le difficoltà iniziali, ha perseverato, iniziando a suonare la chitarra da autodidatta a 14 anni e successivamente iscrivendosi a un’accademia musicale a Milano, dove ha conseguito la laurea con una tesi sull’ansia da palcoscenico. Questo percorso di studio ha contribuito a rafforzare la sua passione e la sua determinazione nel perseguire una carriera musicale.

La vita a Milano e il supporto del fidanzato

Attualmente, Angelica vive a Milano con il fidanzato Francesco, anch’esso musicista. I due condividono un loft attrezzato per la musica, dove possono dedicarsi a tempo pieno alla loro passione. La loro relazione, che dura da cinque anni, ha trovato una nuova dimensione ora che vivono nella stessa città, dopo aver affrontato periodi di lontananza. Angelica ha confessato che la distanza durante la sua partecipazione ad Amici è stata particolarmente difficile, ma la coppia è riuscita a superare le sfide. Ora, il suo desiderio più grande è quello di consolidare la sua carriera artistica insieme a Francesco, continuando a lavorare per realizzare i suoi sogni musicali.

