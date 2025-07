Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, presenta il suo nuovo album “Lost & Found” e riflette sulla carriera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Angelica Gori, conosciuta nel panorama musicale come Chiamamifaro, ha recentemente lanciato il suo nuovo album intitolato “Lost & Found“. In un’intervista approfondita rilasciata a Vanity Fair, l’artista ha condiviso le sue esperienze, dalla partecipazione al talent show Amici fino alle sue aspirazioni future nel mondo della musica. La sua storia è un viaggio che attraversa l’infanzia, l’adolescenza e le sfide professionali, rivelando un percorso personale ricco di emozioni e crescita.

Un’infanzia serena e la scoperta della musica

Angelica Gori descrive la sua infanzia come un periodo di felicità e serenità. Cresciuta in un ambiente familiare stimolante, ha sempre trovato nella musica un rifugio speciale. Durante l’intervista, ha raccontato: “A scuola ero molto ordinaria. È stata la musica a farmi sentire speciale”. Questo legame profondo con l’arte musicale ha segnato l’inizio di un percorso che l’avrebbe portata a esprimere se stessa attraverso le note e le parole.

L’adolescenza ha rappresentato per Chiamamifaro un momento cruciale, in cui ha iniziato a esplorare le sue prime esperienze musicali. La passione per la musica è diventata un elemento centrale della sua vita, permettendole di affrontare le sfide quotidiane con una nuova energia. La scoperta del canto e della scrittura musicale ha aperto le porte a un mondo in cui poteva esprimere le sue emozioni e le sue storie.

L’esperienza in Inghilterra e la scrittura in italiano

All’età di 18 anni, Angelica Gori ha preso una decisione significativa: trasferirsi in Inghilterra. Questo cambiamento ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, poiché ha iniziato a scrivere e cantare in italiano. “Da un certo punto in poi, la musica è diventata, più che una sfida con me stessa, un bisogno ed energia”, ha spiegato. La scelta di esprimersi nella sua lingua madre ha rappresentato un ritorno alle radici e un modo per connettersi con il suo pubblico in modo autentico.

L’esperienza di vivere all’estero ha arricchito il suo bagaglio culturale e musicale, permettendole di confrontarsi con nuove influenze e stili. Questo periodo di crescita personale e professionale ha contribuito a plasmare il suo sound unico, che combina elementi di diverse tradizioni musicali con la sua sensibilità artistica.

La partecipazione ad Amici e il legame con la famiglia

Un capitolo importante della carriera di Chiamamifaro è stato il suo passaggio ad Amici, un talent show che ha lanciato molti artisti nel panorama musicale italiano. “Ho scelto di partecipare in un momento in cui mi sentivo sicura della mia musica”, ha dichiarato. L’esperienza, sebbene culminata con l’eliminazione, è stata per lei un’opportunità di crescita e di confronto. Ha raccontato le emozioni vissute durante il programma e l’affetto ricevuto al suo ritorno a casa, elementi che hanno rafforzato la sua determinazione a proseguire nel suo percorso artistico.

Essere figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi ha inevitabilmente influenzato la sua carriera. Angelica ha affrontato il tema del suo cognome con sincerità, sottolineando l’importanza di far parlare la musica prima del suo background familiare. “Ho sempre cercato di viverla in maniera più o meno serena in questi cinque anni, confidando che il lavoro arrivasse prima del mio cognome”, ha affermato, evidenziando il suo desiderio di affermarsi come artista indipendente.

Le aspettative per il futuro e il messaggio di “Lost & Found“

Con il lancio di “Lost & Found“, Chiamamifaro si prepara a condividere con il pubblico un nuovo capitolo della sua carriera. L’album rappresenta una sintesi delle sue esperienze, delle sue emozioni e delle sue aspirazioni. Angelica Gori si è mostrata entusiasta riguardo alle possibilità future, desiderosa di continuare a esplorare la sua creatività e a connettersi con i suoi fan.

Il messaggio centrale del suo lavoro è quello di autenticità e vulnerabilità, elementi che caratterizzano la sua musica. Con “Lost & Found“, Chiamamifaro invita gli ascoltatori a riflettere sulle proprie esperienze e a trovare conforto nella musica, un linguaggio universale che unisce le persone. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano portare a realizzare i propri sogni, anche in un settore competitivo come quello musicale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!