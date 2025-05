Angela Nasti: dall’ex tronista di Uomini e Donne a influencer e nuova fiamma di Stefano De Martino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Angela Nasti è un nome che ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il celebre programma di dating italiano. Originaria di Napoli e sorella della nota influencer Chiara Nasti, Angela ha intrapreso un percorso che l’ha portata a diventare non solo un volto noto della televisione, ma anche un’influencer di successo. Recentemente, le sue vicende personali sono tornate al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per il presunto flirt con il conduttore Stefano De Martino. Scopriamo di più sulla sua vita, carriera e relazioni.

Chi è Angela Nasti: la carriera e la vita privata

Angela Nasti è nata il 7 maggio 1999 a Napoli e ha guadagnato notorietà come ex tronista di Uomini e Donne, dove ha partecipato a soli 19 anni. La sua esperienza nel programma le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, ma il suo percorso non si è fermato qui. Dopo il reality, ha continuato a lavorare nel mondo della moda e del lifestyle, diventando un’influencer seguita sui social media. Angela ha anche lanciato una propria collezione di abbigliamento per la notte, dimostrando così la sua versatilità e il suo spirito imprenditoriale.

La sua vita privata è stata spesso al centro della cronaca rosa. Angela ha avuto relazioni con diversi calciatori, tra cui Gianluca Scamacca, con cui ha avuto una storia che si è conclusa poco dopo l’estate del 2024. La sua personalità è caratterizzata da una forte determinazione e da un atteggiamento schietto: si è sempre descritta come una ragazza solare e testarda, che non tollera la falsità. La sua famiglia, composta dai genitori Enzo Nasti e Gabriella Argento, e dalla sorella Chiara, rappresenta un pilastro fondamentale nella sua vita.

Le relazioni di Angela Nasti e il flirt con Stefano De Martino

Angela Nasti ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, con diverse relazioni che l’hanno portata sotto i riflettori. Nel 2019, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha scelto Alessio Campoli, con il quale ha vissuto una breve ma intensa storia. Tuttavia, la relazione si è conclusa poco dopo il termine del programma, lasciando Angela a riflettere sulle sue scelte.

Negli anni successivi, la Nasti è stata associata a vari calciatori, tra cui Federico Bonazzoli della Sampdoria e Kevin Bonifazi del Bologna. La sua storia più recente con Gianluca Scamacca è iniziata nel luglio del 2024, ma ha visto una rapida evoluzione che ha portato alla separazione pochi mesi dopo.

Nel marzo del 2025, l’attenzione si è nuovamente concentrata su di lei per via di un presunto flirt con Stefano De Martino, noto conduttore di Affari tuoi. Secondo indiscrezioni, i due sono stati avvistati insieme in un ristorante a Sorrento e in auto, ma non ci sono state conferme ufficiali da parte loro. Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha dichiarato che non ci sarebbe un fidanzamento serio, ma piuttosto un divertimento occasionale tra i due. La riservatezza di De Martino, noto per mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, rende difficile comprendere la reale natura della loro relazione.

Angela Nasti continua a essere un personaggio di spicco nel panorama mediatico italiano, con una carriera in continua evoluzione e una vita privata che suscita sempre curiosità e interesse.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!