Angela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano la data del matrimonio: ecco quando si sposeranno

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, due volti noti del programma “Uomini e Donne“, hanno recentemente rivelato la data delle loro nozze, suscitando grande entusiasmo tra i fan. La coppia, che ha conquistato il cuore del pubblico con la loro storia d’amore, ha condiviso un messaggio sui social per invitare tutti a segnare sul calendario il giorno speciale: il 31 luglio. Questo annuncio segna un importante passo nella loro relazione, che ha avuto inizio all’interno dello studio del noto dating show.

La storia d’amore di Angela e Paolo

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti durante la loro partecipazione a “Uomini e Donne“, dove hanno immediatamente attratto l’attenzione del pubblico. Il loro incontro è stato descritto come un vero e proprio colpo di fulmine, che ha portato a una frequentazione al di fuori delle telecamere. Da quel momento, i due non si sono più separati, condividendo momenti di vita quotidiana attraverso i loro profili social. Le immagini e i video pubblicati su Instagram hanno fatto sognare i fan, che seguono con affetto la loro storia, caratterizzata da un amore autentico e sincero.

Nel corso del tempo, Angela e Paolo hanno costruito una relazione solida, basata sulla fiducia e sulla complicità. La loro capacità di comunicare e di affrontare insieme le sfide quotidiane ha reso la loro storia un esempio di amore duraturo, capace di resistere anche alle pressioni del mondo dello spettacolo.

I preparativi per il matrimonio

Qualche mese fa, durante un’intervista a “Verissimo“, la coppia ha iniziato a parlare dei preparativi per il matrimonio, rivelando alcuni dettagli interessanti. Paolo ha raccontato della sua proposta a Angela, ammettendo di aver avuto un momento di impaccio nel pronunciare le parole che avrebbero cambiato le loro vite. Nonostante la sua emozione, ha sottolineato l’importanza di rendere il giorno del matrimonio speciale per Angela, delegando a lei gran parte dell’organizzazione.

Angela, dal canto suo, ha condiviso che il matrimonio si svolgerà probabilmente in estate e che la location scelta potrebbe essere in Toscana. Ha anche scherzato sulla lista degli invitati, evidenziando come la sua fosse molto più lunga rispetto a quella di Paolo, il quale ha dovuto fare i conti con un numero limitato di persone da invitare.

La data ufficiale delle nozze

Ieri, Angela e Paolo hanno finalmente annunciato ufficialmente la data del loro matrimonio: il 31 luglio. Attraverso un post sui social, hanno invitato i loro follower a segnare questa data importante, creando un’atmosfera di festa e attesa tra i fan. La scelta di comunicare la data attraverso i social media riflette il loro legame con la community che li ha supportati sin dall’inizio della loro storia.

Con questo annuncio, la coppia ha reso noto che il giorno in cui si giureranno amore eterno è ormai vicino, e i preparativi sono in pieno svolgimento. I fan sono in trepidante attesa di vedere come si svolgerà la cerimonia e di condividere con Angela e Paolo questo momento unico e indimenticabile.

