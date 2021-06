Secondo quanto riportato da Variety, Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones saranno i protagonisti della serie Hulu “Under the Banner of Heaven“. La serie è stata scritta da Dustin Lance Black ed è basata sull’omonimo romanzo di Jon Krakauer.

Andrew Garfield alla prese con la fede

In “Under the Banner of Heaven” la fede di un devoto detective viene messa alla prova nel corso di un’indagine su un brutale omicidio che sembra essere collegato a una stimata famiglia dello Utah e al fondamentalismo della Chiesa.

Andrew Garfield interpreterà Pyre, un mormone impegnato con la sua Chiesa e la sua famiglia, che inizia a mettere in discussione alcuni degli insegnamenti della sua religione nel momento in cui entra in contatto con un sospetto assassino. Edgar-Jones vestirà i panni di Brenda, una giovane fedele mormone vittima dell’omicidio.

Black ha creato la serie e sarà produttore esecutivo insieme a Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey e Anna Culp per Imagine Television. Jason Bateman e Michael Costigan saranno i produttori esecutivi con la Aggregate Films. David Mackenzie dirigerà la serie e si occuperà della produzione esecutiva, con Gillian Berrie anche lei produttrice esecutiva. FX Productions produrrà.

Le parole degli addetti ai lavori

“Dustin Lance Black è un narratore di talento e l’artista perfetto per adattare l’avvincente romanzo di Jon Krakauer per FX”, ha affermato Gina Balian, presidente della programmazione originale per FX. “Lance si unisce a un incredibile team creativo guidato da Brian Grazer e Ron Howard di Imagine Television. Siamo entusiasti che David Mackenzie sia salito a bordo come regista e che Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones siano i protagonisti di “Under the Banner of Heaven”.

Andrew Garfield ha lavorato soprattutto per il cinema, ottenendo una nomination all’Oscar nel 2017 per il suo ruolo da protagonista in “La battaglia di Hacksaw Ridge” del 2016. Lo vedremo prossimamente al fianco di Jessica Chastain in “The Eyes of Tammy Faye”. Tra le altre partecipazioni ricordiamo “The Social Network”, “Silence”, “99 Homes”, “The Amazing Spider-Man” e “The Amazing Spider-Man 2”. Garfield è anche un affermato attore teatrale, grazie alla quale ha ottenuto una nomination ai Tony Awards nel 2012 per “Death of a Salesman” e una vittoria ai Tony nel 2018 per “Angels in America”.

È rappresentato da Gordon & French nel Regno Unito, CAA, ID e Sloane Offer.

Edgar-Jones è meglio conosciuta per aver recitato nell’acclamata serie di Hulu “Normal People”, che le è valsa una nomination ai Golden Globe. Ha anche recitato in spettacoli come “Cold Feet”, “Silent Witness”, “La guerra dei mondi” e “Gentleman Jack”. Di recente ha interpretato il ruolo principale in “Fresh” al fianco di Sebastian Stan e attualmente sta girando l’adattamento cinematografico di “Where the Crawdads Sing”.

È rappresentata da Hamilton Hodell nel Regno Unito e da UTA negli Stati Uniti

Mackenzie è noto per aver diretto film come “Starred Up”, “Outlaw King”, “Hell or High Water” e “Young Adam”. È rappresentato da UTA e Jackoway Austen Tyerman.

25/06/2021