Andreas Muller desidera tornare ad Amici e celebrare il matrimonio con Veronica Peparini

Andreas Muller, noto ex allievo del programma Amici di Maria De Filippi, ha espresso il suo desiderio di tornare nel talent show, rivelando la sua ambizione di assumere un ruolo da professore. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Muller ha condiviso le sue riflessioni sulla sua esperienza nel programma e sul suo percorso professionale, sottolineando l’importanza di Amici nella sua carriera e nella sua vita personale.

Il desiderio di tornare ad Amici

Andreas Muller ha dichiarato senza mezzi termini il suo desiderio di ritornare nel programma di danza più seguito in Italia. “Oggi tornerei a lavorare ad Amici. È il programma che nel nostro Paese, a livello di danza, offre più di qualsiasi altro format”, ha affermato. La sua esperienza nel talent show ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera, e ora Muller si sente pronto a contribuire in modo diverso. “Mi piacerebbe molto tornare come professore”, ha aggiunto, evidenziando come la sua formazione e le sue esperienze recenti nel teatro e negli spettacoli dal vivo lo abbiano preparato per un ruolo di insegnamento. “Ad Amici mi sono nutrito di danza e penso di avere le conoscenze e le competenze giuste per rivestire quel ruolo”, ha spiegato.

Questa aspirazione non è solo un ritorno al passato, ma rappresenta anche un modo per chiudere un cerchio in un programma che ha segnato la sua vita. La passione di Muller per la danza e il suo legame con Amici lo spingono a desiderare un ritorno che possa arricchire sia lui che i nuovi allievi del programma.

Un matrimonio in vista con Veronica Peparini

Oltre alla sua carriera, Andreas Muller ha anche condiviso notizie personali che riguardano la sua vita privata. A settembre, lui e Veronica Peparini, coreografa e insegnante di danza, si sposeranno. La coppia ha deciso di non celebrare il matrimonio in chiesa, optando invece per una cerimonia in una location che offre una vista spettacolare su Roma. “Posso anticipare che ci sarà una vista mozzafiato su Roma“, ha dichiarato Muller, rivelando l’emozione che accompagna questo importante passo.

Maria De Filippi, la conduttrice del programma, avrà un ruolo speciale nel matrimonio, poiché sarà una delle prime invitate. “Certo, sarà la prima che inviteremo! Per noi è una persona importante, siamo stati fortunati a conoscerla e a lavorare con lei”, ha affermato Andreas, sottolineando il legame speciale che ha con la De Filippi.

Le gemelle e il simbolismo delle fedi

Un aspetto particolarmente significativo del matrimonio sarà il coinvolgimento delle gemelle Penelope e Ginevra, figlie di Andreas e Veronica. La coppia ha espresso il desiderio che le bimbe portino le fedi durante la cerimonia. “Assolutamente sì! Ci piacerebbe talmente tanto che abbiamo deciso questa data proprio per questo motivo. In base ai nostri conti, per settembre le bimbe dovrebbero camminare”, ha spiegato Muller, evidenziando l’importanza di questo gesto simbolico.

La scelta di avere le gemelle come portafedi non è solo un modo per rendere il matrimonio ancora più speciale, ma rappresenta anche un momento di condivisione familiare che sottolinea l’unione tra i genitori e le loro figlie. Con il matrimonio alle porte e il desiderio di tornare ad Amici, Andreas Muller si prepara a vivere un periodo ricco di emozioni e nuove sfide.

