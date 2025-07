Andrea Zelletta festeggia i 32 anni: la torta sorprendente e la presenza affettuosa di Natalia Paragoni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il compleanno di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e noto personaggio del Grande Fratello, si è trasformato in un evento memorabile. Il 2 luglio, il modello e DJ originario di Taranto ha celebrato il suo 32° compleanno circondato da familiari e amici. La festa, caratterizzata da un’atmosfera calda e festosa, ha visto la partecipazione di persone a lui molto care, tra cui la compagna Natalia Paragoni, con la quale ha condiviso momenti significativi dal 2019, anno in cui si sono conosciuti nel famoso dating show di Maria De Filippi.

La torta e il messaggio inaspettato

Durante la celebrazione, il momento clou è arrivato con il taglio della torta, un dolce preparato con cura da Natalia. La scritta sopra di essa ha suscitato sorpresa e qualche interrogativo tra gli invitati: “Tanti auguri buc*hinaro”. Questo termine, sebbene possa avere connotazioni negative, è anche utilizzato in contesti più leggeri per descrivere una persona astuta e sveglia. Andrea, divertito, ha condiviso il momento attraverso le sue Stories sui social, esprimendo il suo affetto per Natalia con un messaggio che recita: “Grazie per sorprendermi sempre amore mio, vi amo”.

Un compleanno circondato da affetti

La festa di Andrea Zelletta non è stata solo un momento di divertimento, ma anche un’importante occasione per riunire la famiglia. Accanto a lui c’erano i genitori, i nonni, e la sorella Alessia, tutti entusiasti di festeggiare insieme. La piccola Ginevra, figlia di Andrea e Natalia, ha aggiunto un tocco di dolcezza all’evento, con i nonni visibilmente innamorati della nipotina. La serata è stata caratterizzata da risate, brindisi e piatti deliziosi, creando un’atmosfera di gioia e convivialità.

Un evento che celebra l’amore e l’amicizia

La celebrazione del compleanno di Andrea Zelletta ha messo in luce non solo il suo traguardo personale, ma anche i legami affettivi che ha costruito nel tempo. La presenza di amici di lunga data e familiari ha reso l’evento ancora più speciale, testimoniando l’importanza delle relazioni nella vita del festeggiato. Andrea, raggiante e grato, ha espresso il suo apprezzamento per tutti coloro che hanno partecipato, sottolineando quanto sia significativo avere accanto le persone care nei momenti di festa.

La serata si è conclusa con un’atmosfera di felicità e con la promessa di ulteriori momenti di condivisione e celebrazione in futuro.

