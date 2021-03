Mentre ci prepariamo all’uscita di “Zack Snyder’s Justice League“, diamo un nuovo sguardo ai personaggi di Darkseid, Deathstroke e Joker. In un teaser rilasciato in precedenza su Twitch prima di arrivare su YouTube, vediamo Darkseid parlare dei mondi che ha distrutto nella sua ricerca di potere con uno sguardo al Deathstroke di Joe Manganiello e Joker di Jared Leto.

Zack Snyder’s Justice League: più spazio a Darkseid

É interessante dare uno sguardo più a fondo a Darkseid e le sue vere intenzioni contro la Justice League, specialmente dal momento che la storyline della Scatola Madre vista in “Justice League” è stata sconnessa. Dunque questo nuovo teaser del film “Zack Snyder’s Justice League” con Darkseid sembra in qualche modo sistemare quello che è stato uno dei problemi più grandi del film del 2017, generando all’epoca molta confusione. Darkseid è uno dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti e vedere il suo percorso per combattere la Justice League questa volta sarà diverso.

Deathstroke e Joker alleati?

In questo teaser riusciamo a dare un altro sguardo anche a Deathstroke e Joker. Nella clip si vedono i due uno accanto all’altro che sembrano collaborare, mentre il secondo ride guardando la sua stessa carta. É possibile che stavolta la Justice League chieda l’aiuto di altri cattivi per sconfiggere Darkseid, ma anche se così non fosse è sempre bello vedere Deathstroke in azione. Quindi alle nuove immagini dei giorni scorsi dei nostri eroi preferiti si aggiungono adesso quelle dei cattivi Darkseid, Deathstroke e Joker.

Il rilascio del poster di Wonder Woman in occasione della giornata internazionale della donna insieme ai poster di Aquaman, Flash, Batman e Superman hanno reso l’idea di quanto sarà differente la versione di Snyder del cinecomic DC. Attendiamo solo uno sguardo ravvicinato al Cyborg di Ray Fisher.

Ricordiamo che lo “Zack Snyder’s Justice League” arriverà con le sue 4 ore di durata su HBO Max il prossimo 18 marzo.

Luca Francesconi

09/03/2021