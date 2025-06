Amici di Maria De Filippi: tra le cantanti Elisabetta e Flaza spunta l’amore?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel mondo di Amici di Maria De Filippi, il talent show che ha conquistato il pubblico italiano, non si parla solo di talento, ma anche di relazioni affettive che si sviluppano tra i concorrenti. In questa edizione, sono emerse diverse coppie, ma l’attenzione si è recentemente spostata su due ex partecipanti, Elisabetta Ivankovich e Flaza, che hanno suscitato curiosità e speculazioni riguardo a un possibile legame romantico.

Le coppie dell’edizione attuale di amici

Nella scuola di Amici, il clima è sempre vivace e ricco di emozioni. Quest’anno, il talent show ha visto la nascita di tre coppie che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Luk3 e Alessia Pecchia, Jacopo Sol e Francesca Bosco, e TrigNo e Chiara Bacci sono i nomi che hanno fatto sognare i fan, mostrando una forte complicità e affiatamento. Queste relazioni hanno aggiunto un ulteriore elemento di interesse al programma, dimostrando che l’amore può sbocciare anche in un contesto competitivo come quello di Amici.

Le dinamiche tra i concorrenti non si limitano però a queste nuove coppie. Infatti, anche tra ex partecipanti si sono sviluppati legami che meritano attenzione. Questo è il caso di Elisabetta Ivankovich e Flaza, che hanno partecipato alla ventunesima edizione del talent show, vinta da Luigi Strangis. Sebbene entrambe non siano riuscite a raggiungere il serale, la loro presenza nel programma è rimasta impressa nella memoria dei telespettatori.

Il legame tra elisabetta e flaza

Elisabetta e Flaza, pur non avendo avuto un percorso facile durante la loro partecipazione a Amici, hanno continuato a farsi notare anche dopo la fine del programma. Flaza, in particolare, ha attirato l’attenzione per i provvedimenti disciplinari a cui è stata sottoposta, culminati nella sua espulsione decisa da Lorella Cuccarini. Elisabetta, dal canto suo, non è riuscita a convincere la sua insegnante, Anna Pettinelli, a portarla al serale, portando alla sua eliminazione durante la fase pomeridiana.

Recentemente, a distanza di quattro anni dalla loro partecipazione, le due ragazze sono tornate al centro dell’attenzione grazie a video pubblicati sui loro profili social. In queste clip, la loro complicità è evidente, suscitando l’interesse e la curiosità dei fan. I commenti sui social non si sono fatti attendere, con molti utenti che hanno iniziato a ipotizzare un possibile legame romantico tra le due.

I segnali di un possibile amore

La complicità tra Elisabetta e Flaza ha spinto i fan a chiedersi se ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Un utente ha addirittura esclamato: “Ti prego dimmi che state insieme”, ricevendo una risposta enigmatica da Elisabetta: “insieme per sempre”. Altri commenti hanno mostrato sorpresa per questa evoluzione, con Flaza che ha risposto a chi si è detto confuso: “Forse si”.

A conferma di queste speculazioni, Flaza ha pubblicato un video su TikTok in cui canta la canzone “Altamente Mia” di Bresh, taggando Elisabetta nella descrizione. Questo gesto ha ulteriormente alimentato le voci su un possibile rapporto amoroso tra le due, facendo rapidamente il giro dei social e generando reazioni entusiaste tra i fan di Amici.

Le dinamiche relazionali all’interno di Amici di Maria De Filippi continuano a sorprendere e a coinvolgere il pubblico, dimostrando che il talent show è molto più di una semplice competizione musicale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!