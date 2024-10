Amici: anticipazioni sulla puntata del 13 ottobre 2024 con ospiti e nuove sfide

Giovedì 10 ottobre, il talent show “Amici” ha registrato una nuova puntata che andrà in onda domenica 13 ottobre. Durante l’episodio, i nuovi allievi della scuola saranno messi alla prova da diverse sfide in canto e ballo, il tutto sotto l’attenta supervisione di ospiti di spicco e professionisti del settore. Le anticipazioni hanno rivelato dettagli interessanti riguardo gli ospiti, le classifiche e le dinamiche tra gli allievi. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Gli ospiti della puntata

Nella terza puntata di “Amici”, Maria De Filippi ha invitato una serie di ospiti a partecipare per valutare le performance degli allievi. Tra i nomi di spicco troviamo Fiorella Mannoia, che sarà la prima a esprimere il proprio giudizio. Al suo fianco ci saranno anche Kledi, Charlie Rapino e Garrison Rochelle, tutti con un ruolo fondamentale nel dare un feedback costruttivo ai concorrenti.

Oltre agli aspetti puramente artistici, la puntata toccherà anche temi seri, con la presenza di un medico del Policlinico Gemelli. Questo professionista sarà presente per presentare una manifestazione che avrà luogo al Foro Italico, portando un tocco di serietà e sensibilizzazione al contesto del talent show.

Non mancheranno nemmeno momenti musicali, con l’ospite Virginio che presenterà il suo nuovo singolo “Amarene”. Questa combinazione di musica e argomenti sociali si preannuncia particolarmente interessante, contribuendo a diversificare il contenuto della serata.

Classifica canto: sfide e nuovi ingressi

Tra i momenti più attesi della puntata, si segnala la sfida di canto, che ha visto protagonista l’allieva Alena. Già in difficoltà nell’episodio precedente, Alena è stata costretta a sfidare un’altra concorrente, ma la sua esibizione non ha soddisfatto le aspettative di Charlie Rapino. La sua sconfitta ha comportato l’abbandono della scuola, aprendo la strada a un nuovo ingresso: Chiamamifaro, vero nome Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori.

La classifica di canto ha visto Nicolò esibirsi con “Sono solo parole” di Noemi, seguito da TrigNO che ha cantato “Ragazza Triste”. A sorprendere è stato Ilan, che ha scelto una canzone in inglese, ricevendo critiche da Fiorella Mannoia per non aver optato per l’italiano. Tuttavia, la Mannoia ha elogiato la sua abilità nel suonare la chitarra. Diego ha scelto di esibirsi con “Bisogna imparare ad amarsi” di Ornella Vanoni, mentre Vybes ha interpretato “Alba Chiara”.

Chiudendo la classifica, Senza Cri si è piazzato all’ultimo posto con “Splash”, purtroppo in seguito a un’interpretazione non riuscita. Questo errore ha scatenato le critiche di Mannoia e Lorella Cuccarini, portando l’allievo a una reazione emotiva. Infine, una sfida inedita ha visto protagonisti Diego e Luke3 contro Senza Cri, un confronto che verrà mostrato nel daytime di lunedì, poiché è stato registrato senza la presenza della conduttrice.

Classifica ballo: sfide e prestazioni

Passando alla sezione di ballo della puntata, Garrison ha giudicato la sfida tra Sienna e Mattias, con Sienna che si è imposta sulla performance del suo compagno. Mattias ha ballato sulle note di “Beggin”, mentre Sienna ha scelto “Lose my breath”. I commenti dei professori non si sono fatti attendere, evidenziando sia le qualità dei ballerini sia le aree di miglioramento.

Daniele ha ricevuto apprezzamenti da Kledi, il quale ha evidenziato la passione trasmessa durante la sua esibizione. Alessia, con un passo doble, ha attirato l’attenzione della conduttrice sulla scelta del suo abbigliamento, a cui la Celentano ha risposto enfatizzando la necessità di quell’outfit per la coreografia. Rebecca ha danzato un passo a due con Sebastian, ma i commenti sono stati contrastanti: bene la parte superiore, ma meno quella inferiore.

Chiara, che si è esibita sulle note di “I’m gonna live forever”, non ha convinto, ricevendo critiche per la sua rigidità. Alessio ha optato per “Die with a Smile” e, pur essendo andato abbastanza bene, è stato avvisato che il suo stile non si adatta perfettamente al moderno. Infine, Teodora ha chiuso all’ultimo posto a causa di una performance poco convincente, nonostante i suoi sforzi.

Nella gara di ballo speciale, Rebecca, Alessio e Daniele hanno dato il massimo, ma Alessio ha trionfato. I suoi feedback positivi da parte dei coach sulla gestione delle emozioni hanno sottolineato il suo potenziale.

Le assegnazioni dei compiti

Per quanto riguarda i compiti assegnati, Nicolò dovrà cantare “Abissale” di Tananai, provocando una discussione tra i professori riguardo l’impatto emotivo delle sue performance. Rebecca, invece, dovrà ballare una coreografia di Georgie, generando un vivace dibattito tra la Celentano e l’allieva.

Questa attenzione dedicata ai compiti riflette non solo la volontà di far emergere il talento degli allievi, ma anche le dinamiche di insegnamento che si sviluppano all’interno della scuola.

Gossip e retroscena della puntata

La puntata ha riservato anche momenti leggeri tra gli allievi. È stato mostrato un video di Rebecca che fa apprezzamenti su Sebastian, creando dinamiche di interesse tra i concorrenti. Durante il gioco “Dimmi la verità”, la permalosità di Alessia è stata messa in luce, mentre un giudizio positivo per TrigNO da parte di Ilan ha suscitato diverse reazioni tra i partecipanti.

In questo contesto, i messaggi anonimi scambiati tra i concorrenti hanno aggiunto un ulteriore tocco di curiosità al panorama sociale della scuola. Il clima di competizione e le interazioni tra gli allievi offrono uno spaccato interessante delle relazioni tra ragazzi talentuosi in cerca di affermazione.

La puntata del 13 ottobre si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena e, soprattutto, bellezza artistica, confermandosi come uno degli eventi più attesi della televisione italiana.