Amici 24: TrigNO e Alessia Pecchia delusi dall’esclusione dalla finale, tensioni nella casetta

La semifinale di Amici 24, in programma sabato 10 maggio 2025 su Canale 5, si avvicina e con essa emergono tensioni tra i concorrenti. TrigNO, il cantante noto anche come Pietro Bagnagrande, e la latinista Alessia Pecchia hanno espresso il loro disappunto per essere stati esclusi dalla finale, un evento che ha scatenato reazioni forti e polemiche all’interno della casetta. I due artisti, dopo aver ricevuto la notizia della loro eliminazione, hanno condiviso le loro frustrazioni, rivelando una rivalità accesa tra i partecipanti.

La semifinale di Amici 24: i finalisti e le esclusioni

La semifinale di Amici 24 si preannuncia ricca di emozioni. I sei talenti in gara, che si contenderanno un posto nella finale, includono Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria, tutti appartenenti alla squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dall’altra parte, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO rappresentano il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La tensione è palpabile, soprattutto per TrigNO, che ha ricevuto un duro colpo dalla decisione di alcuni ex allievi del Serale, i quali hanno indicato lui come non meritevole di accedere alla finale.

La situazione si è aggravata quando Vybes, un altro concorrente eliminato, ha escluso TrigNO dalla sua personale lista di finalisti, nonostante la loro amicizia. Questo gesto ha colpito profondamente il cantante, che ha manifestato il suo dispiacere e la sua incredulità. “Non riesco a capire il ragionamento,” ha dichiarato Pietro, evidenziando un sentimento di tradimento nei confronti di Vybes. La situazione si complica ulteriormente quando TrigNO confronta la sua esclusione con quella di Antonia Nocca, creando un clima di tensione tra i concorrenti.

La rivalità tra Alessia e Raffaella Mitaritonna

Mentre TrigNO affronta la sua esclusione, anche Alessia Pecchia deve fare i conti con una rivalità accesa all’interno della casetta. Raffaella Mitaritonna, un’ex allieva del Serale, ha escluso Alessia dalla sua lista di finalisti, scatenando una reazione immediata da parte della latinista ancora in gara. Alessia ha espresso la sua delusione, sottolineando che si aspettava un sostegno da parte di Raffaella, che ha sempre dichiarato di stimarla.

La tensione tra le due è palpabile, e Alessia ha lanciato una frecciatina a Raffaella, evidenziando come la rivalità tra le latiniste stia influenzando il loro percorso nel programma. “Se vedessi fuori un’altra latinista che sta in questo programma, e a detta sua mi ha sempre stimato, mi aspetto che in qualche modo mi sostieni,” ha affermato Alessia, mettendo in discussione la sincerità delle affermazioni di Raffaella. Questo scambio di accuse ha acceso ulteriormente il dibattito tra i fan del programma, con molti che si schierano dalla parte di Alessia, considerandola la favorita per la vittoria finale.

Le reazioni sui social e le aspettative per la finale

Con l’avvicinarsi della semifinale, le reazioni sui social media si sono intensificate. Molti fan hanno espresso il loro sostegno per Alessia, accusando Raffaella di gelosia e di non riconoscere il talento della collega. La rivalità tra le due latiniste ha attirato l’attenzione degli spettatori, che seguono con interesse le dinamiche all’interno della casetta. La situazione è diventata un tema caldo tra i fan, con discussioni accese sui motivi che potrebbero aver spinto Raffaella a escludere Alessia dalla finale.

Il clima all’interno della casetta di Amici 24 è teso e carico di aspettative. Con la semifinale alle porte, tutti gli occhi sono puntati sui concorrenti e sulle loro performance. La tensione tra TrigNO, Alessia e i loro avversari potrebbe influenzare le loro esibizioni, rendendo la semifinale un evento imperdibile per gli appassionati del talent show. Mentre i preparativi continuano, il pubblico attende con ansia di scoprire chi avrà accesso alla finale e quali sorprese riserverà il programma.

