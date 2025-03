Amici 24 e il momento cruciale del talent: chi si guadagna il serale con i giudizi di Fedez e Noemi

Il talent di Canale 5 ha raggiunto un punto cruciale in una puntata di Amici 24 andata in onda domenica 9 marzo, in cui è stata definita la scaletta per il passaggio al serale. Durante l’evento, alcuni allievi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della maglia d’oro, mentre altri hanno ancora la possibilità di lottare per il passaggio, confermando così l’importanza di questo talent nella programmazione televisiva italiana.

Giudizi Decisivi e Selezione dei Talent

La competizione si è intensificata sotto il giudizio dei due ospiti, Fedez e Noemi, che hanno valutato attentamente le esibizioni dei ragazzi di canto. Al vertice della classifica si è posizionata Senza Cri, la quale potrà ora sfidare i coach per un posto nel serale. Il primo “sì” è stato espresso dalla Cuccarini, mentre Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono posti come la sfida principale.

Dichiarazioni dei Coach e Approfondimenti Sulla Selezione

“Per me è andata decisamente meglio”, ha dichiarato il prof, aggiungendo “Questa esibizione dimostra che merita il serale”. La decisione di Anna Pettinelli, che inizialmente aveva preso in considerazione un possibile rifiuto, ha poi convinto la cantante: “Io ti preferisco nei brani in cui sei più dritta, senza vocalizzi”, ha affermato, per poi concludere “Io ti volevo all’inizio di questa avventura e non ho mai smesso di volerti. Per me è un grande sì”.

Il Percorso dei Ballerini e La Sfida di Dandy

Passando alla danza, con la squadra già definita resta solo Dandy in attesa di conferma. L’allievo di Deborah Lettieri, assente per diverse settimane a causa di un infortunio, ha ora l’opportunità di mettersi in gioco. “Sono molto contenta che dopo l’infortunio riesca a sostenere questo esame”, ha commentato la prof, invitandolo ad eseguire la sua coreografia. Dopo una performance apprezzata, Dandy ha conquistato il plauso dei professori di ballo, guadagnandosi anch’egli il passaggio al serale.

Ultime Sfide e Il Futuro del Talent

Restano in bilico quattro allievi: TrigNO, Luk3, Vybes e Dedde. Secondo gli spoiler, la scelta finale durante il daytime deciderà il destino di questi concorrenti, con tutti destinati al serale tranne Dedde. Nel frattempo, i preparativi per la nuova fase del talent, in partenza il 22 marzo in prima serata, sono già in corso, promettendo ulteriori emozioni per il pubblico e i partecipanti.