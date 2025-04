Amici 24: Cristiano Malgioglio al centro delle polemiche dopo la sfida tra Antonia e Francesco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La sesta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 26 aprile su Canale 5, ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del talent show. Mentre alcuni hanno festeggiato il salvataggio di Chiara Bacci e TriGNO, altri si sono scagliati contro il giudizio di Cristiano Malgioglio riguardo alla sfida tra Antonia Nocca e Francesco Fasano. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

Il colpo di scena del ballottaggio finale

Nella serata di sabato, il pubblico ha assistito a un finale inaspettato. Chiara Bacci e TriGNO sono stati messi al ballottaggio, ma nessuno dei due allievi è stato eliminato. Questo esito sorprendente è stato determinato dalla decisione di Cristiano Malgioglio di non esprimere un voto, una scelta che ha portato a una momentanea sospensione delle eliminazioni. I fan della coppia hanno accolto con entusiasmo questa notizia, esprimendo il loro sostegno sui social media.

Malgioglio, che è tornato nel programma come giudice per la terza volta consecutiva, ha avuto un ruolo cruciale in questa situazione. Tuttavia, il suo comportamento durante la sfida precedente ha sollevato polemiche. Durante l’esibizione di Francesco, il paroliere ha chiuso gli occhi, lasciandosi trasportare dalla musica, ma non prestando la dovuta attenzione alla performance dell’allievo. Questo gesto ha scatenato l’ira di alcuni fan, che hanno ritenuto che il suo voto non fosse giustificato.

La controversia sulla sfida tra Antonia e Francesco

La sfida tra Antonia Nocca e Francesco Fasano ha rappresentato un momento critico nel corso della sesta puntata. Cristiano Malgioglio, pur avendo precedentemente elogiato entrambi gli allievi per le loro capacità artistiche, ha deciso di votare a favore di Antonia, contribuendo alla vittoria della squadra degli Zerbi-Cele. Questa decisione ha suscitato un’ondata di critiche da parte dei fan, che hanno messo in discussione la validità del suo giudizio.

Molti spettatori hanno notato che durante l’esibizione di Francesco, Malgioglio sembrava più interessato a godersi la musica piuttosto che a valutare l’esibizione. Questo comportamento è stato percepito come una mancanza di rispetto nei confronti del talento di Francesco, portando a una serie di commenti infuriati sui social. I fan hanno chiesto maggiore attenzione e imparzialità da parte dei giudici, evidenziando l’importanza di un giudizio equo in un contesto competitivo come quello di Amici.

L’emozione di Chiara e TriGNO prima del ballottaggio

Prima di conoscere l’esito della loro sfida, Chiara e TriGNO si sono ritrovati in un momento di intimità all’interno della casetta. Entrambi erano visibilmente preoccupati per il rischio di eliminazione, ma hanno colto l’occasione per esprimere i loro sentimenti. Chiara ha dichiarato: “Mi hai migliorato la vita. Mi sento molto più me stessa, non pensavo che questo posto potesse darmi così tanto”. TriGNO ha risposto con affetto, affermando: “A me questo posto ha dato te”.

La conduttrice Maria De Filippi ha poi rassicurato i due allievi, rivelando che Malgioglio non avrebbe votato, garantendo così la loro permanenza nella scuola per un’altra settimana. Questo intervento ha alleviato le loro ansie e ha permesso loro di continuare a vivere l’esperienza di Amici senza il peso dell’eliminazione imminente.

La sesta puntata di Amici 24 ha dimostrato ancora una volta come il talent show riesca a mescolare momenti di alta tensione con emozioni profonde, mantenendo il pubblico incollato allo schermo. La prossima settimana si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, con i fan ansiosi di scoprire come si evolverà la competizione.

