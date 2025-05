Amici 24: Alessia Pecchia e Luk3, un amore che sboccia dopo il talent

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente conclusione della ventiquattresima edizione di Amici ha suscitato grande interesse tra i fan del programma. Durante la puntata speciale di Verissimo, andata in onda domenica 25 maggio, alcuni dei protagonisti del talent show hanno avuto l’opportunità di riflettere sull’esperienza vissuta. Tra questi, Alessia Pecchia, finalista del programma, ha condiviso dettagli sulla sua storia d’amore con Luk3, un altro concorrente che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore.

Un amore a distanza: il racconto di Alessia

Alessia Pecchia ha descritto con grande emozione il momento in cui, dopo la finale, ha ricevuto una videochiamata da Luk3, il cantante che ha abbandonato il programma lo scorso aprile. La ballerina ha definito Luk3 “un punto di riferimento” nella sua vita, sottolineando come il loro rapporto si sia sviluppato nonostante le difficoltà legate alla distanza. Negli ultimi mesi, infatti, i due hanno dovuto affrontare la separazione fisica, ma questo non ha impedito loro di mantenere un legame forte e autentico. “Ci siamo rivisti in questi giorni”, ha dichiarato Alessia, evidenziando come finalmente il loro rapporto stia prendendo forma anche al di fuori della scuola di Amici.

L’incontro emozionante in studio

Durante la trasmissione, la conduttrice Silvia Toffanin ha sorpreso Alessia facendo entrare in studio Luk3. L’incontro è stato carico di emozione, con Alessia che non ha potuto nascondere la sua gioia nel rivedere il cantante. I due giovani hanno raccontato come, nonostante la distanza, siano riusciti a rimanere in contatto. “Eravamo lontani, ma vicini”, hanno affermato, sottolineando la forza del loro legame. Luk3 ha condiviso le sue aspettative per i prossimi mesi, in particolare per l’estate, quando sarà impegnato nella promozione del suo EP. “Spero che lei possa esserci quando vuole e io viceversa. In tutte le cose che farà sarò sempre lì a supportarla”, ha dichiarato, dimostrando il suo desiderio di essere presente nella vita di Alessia.

I primi passi di una storia d’amore

Alessia ha anche raccontato come è iniziata la loro conoscenza. “Luca mi ha colpito dal primo momento, quando abbiamo fatto i casting”, ha spiegato. Tuttavia, inizialmente, la ballerina ha confessato di aver avuto delle riserve a causa della differenza d’età. “Dicevo: no, questa storia è impossibile”, ha ammesso. Ma il destino ha voluto che i due si trovassero a condividere la stessa casetta, e Alessia ha riflettuto su come non sia stato un semplice caso che fossero nella stessa ala della casa. “Penso di aver trovato una persona speciale, ha una sensibilità e una dolcezza uniche”, ha concluso, esprimendo la sua felicità per la relazione che si sta sviluppando tra di loro.

L’amore tra Alessia e Luk3 rappresenta un capitolo emozionante della storia di Amici, dimostrando come anche in un contesto competitivo come quello del talent show possano nascere legami profondi e significativi.

