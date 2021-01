E’ disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video il trailer di “The Map of Tiny Perfect Things”, che debutterà il 12 febbraio. Si tratta una Loop Time Comedy perfetta per i giovani, ma non solo.

Prime Video: con “The Map of Tiny Perfect Things” i film in loop temporale tornano alla ribalta

Amazon Studios presenta il trailer di “The Map of Tiny Perfect Things”: una commedia diretta da Ian Samuels (“Sierra Burgess Is a Loser”) e scritta dall’autore di “The Magicians” Lev Grossman. Il film vede Kathryn Newton e Kyle Allen nei panni di due adolescenti che trovano l’amore mentre sono bloccati in un loop temporale. Allen afferma chiaramente di interpretare il personaggio sentendosi nel mood di “Groundhog Day” e “Edge of Tomorrow”.

I Time Loop Movie tornano alla ribalta grazie al successo inaspettato che ha avuto la serie Tv originale Hulu “Palm Spring”.

È facile appellarsi al pregiudizio che un nuovo film di questo genere sia un mero rifacimento degli altri, ma potremo anche essere piacevolmente smentiti. Infatti, bisogna tenere conto del fatto che Kathryn Newton, seppure la sua carriera non sia delle più lunghe, si è dimostrata abbastanza capace di gestire i ruoli che le sono stati assegnati.

Il trailer di “The Map of Tiny Perfect Things” ci mostra che il film, grazie all’aspetto della commedia per adolescenti, assomiglia a qualcosa di familiare e nuovo allo stesso tempo. Se non altro, è basato su una storia di Lev Grossman, di cui ricordiamo ancora “The Magicians” che è stato ampiamente sottovalutato.

Mark e Margaret in un loop senza fine

“The Map of Tiny Perfect Things” racconta la storia di Mark, un adolescente molto brillante, che è entusiasta di vivere lo stesso giorno in un ciclo infinito. La prevedibilità del suo mondo viene sconvolta quando incontra la misteriosa Margaret, anch’essa bloccata nello stesso loop temporale. Mark e Margaret formano una coppia magnetica alla ricerca di tutte le piccole cose che rendono quel giorno perfetto. Nasce una storia d’amore con una svolta fantastica, mentre i due lottano per capire come – e se – sfuggire al loro giorno senza fine.

Non ci resta che attendere il 12 febbraio.

Giulia Cirenei

28/01/2021