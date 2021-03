Amazon Prime Video, il catalogo completo dei film in uscita ad Aprile 2021

Anche questo mese tante le novità proposte in catalogo da Amazon Prime Video ai suoi utenti. Molta attesa per “Senza rimorso”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Tom Clancy, diretto da Stefano Sollima. Come ogni mese, assieme alle tante novità, diversi prodotti usciranno fuori catalogo. Tra questi ricordiamo “Non succede ma se succede…” visibile fino al 9 aprile.

Film originali e in esclusiva: Bruce Willis, Angelina Jolie, Michael Caine, Luke Wilson, Michael B. Jordan, tra gli attori protagonisti delle nuove pellicole

Il 12 aprile sarà rilasciato “Governance – Il prezzo del potere”, il film diretto da Michael Zampino, con Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni. E’ la storia di Renzo, Direttore Generale di una multinazionale, costretto a lasciare il suo incarico dopo un’inchiesta per corruzione. Determinato a vendicarsi di una giovane collega, a parer suo rea di averlo tradito, causandone il licenziamento, l’uomo organizza una dura vendetta, ma la situazione pian piano sfugge al suo controllo.

Il 15 aprile sarà la volta di “Comic Sin”, un Amazon Exclusive, con l’inossidabile Bruce Willis, Luke Wilson, Adelaide Kane e Frank Grillo. Dopo che la Terra riceve un messaggio anonimo da una civiltà aliena, i leader della Earth Alliance devono capire se gli autori del messaggio siano pacifici o se il pianeta debba prepararsi ad affrontare un conflitto senza precedenti. Ford, un eroe di guerra in disgrazia, viene chiamato a guidare una squadra di soldati d’élite, che si addentra nel territorio presidiato dagli alieni. Il Dr. Goss ha scoperto che gli alieni stanno creando un portale biologico che li riporterà nel loro luogo di origine. Se la squadra vuole salvare la razza umana, deve distruggere il portale.

Arrivano il fantasy “Alice e Peter” e l’action-movie “Senza rimorso”

Angelina Jolie e Michael Caine fanno parte del cast stellare di “Alice e Peter”, disponibile dal 22 aprile. In questo fantasioso film, prima che Peter diventi Pan e Alice visiti il Paese delle Meraviglie i due sono fratelli, e vivono in un’idilliaca casa di campagna con i genitori e il fratello maggiore, David. In questo luogo magico sono liberi di giocare e scatenare l’immaginazione nella foresta dietro casa.

Purtroppo questa felicità avrà i giorni contati, un evento inaspettato sconvolgerà la famiglia sotto ogni punto di vista: emotivo, finanziario, umano. Alice e Peter decidono di cercare una soluzione. Recatisi a Londra per vendere i cimeli di famiglia, si troveranno in un mondo misterioso e pericoloso che li catapulterà in una serie di avventure che cambieranno il corso delle loro vite.

Il 30 aprile sarà possibile vedere Amazon Prime Video il tanto atteso action-movie diretto da Stefano Sollima “Senza rimorso”, trasposizione per lo schermo dell’omonimo romanzo di Tom Clancy. É questa una storia intricata che ci porta alle origini dell’action hero John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly, cui presta le fattezze Michael B. Jordan, è disposto a tutto per trovare gli assassini. Collabora con una collega Navy Seal, interpretata da Jodie Turner-Smith, e un misterioso agente della CIA, che ha il volto di Jamie Bell. Le sue indagini lo portano a scoprire un complotto internazionale che lo costringeranno a prendere decisioni difficili.

Tanti anche i contenuti non originali aggiunti questo mese in catalogo

Il mese inizierà con un pienone di film, che faranno compagnia agli italiani bloccati a casa per le festività pasquali dalle restrizioni per la pandemia. Dal primo aprile saranno disponibili alla visione “Ti presento Sofia”, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti; “Django Unchained” di Quentin Tarantino; “Il tassinaro” e “Io e Caterina”, col mitico Alberto Sordi; la trilogia di “Robocop”; “Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite”, con Mel Gibson e Vince Vaughn; “Il castello di vetro”, adattamento cinematografico delle memorie omonime di Jeanette Walls, cui presta il volto Brie Larson; il romantico “Cruise” e il vampire horror “Stake Land II”.

Dal 3 aprile su Amazon Prime Video sarà possibile vedere “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, dal 5 aprile sarà la volta di “Godzilla”, dal 7 aprile “Miss Sloane – Giochi di potere”, dal 10 aprile “Le colline hanno gli occhi”.

Quattro le new entry dal 15 aprile, “Notte Prima degli Esami – Oggi”, “Qualunquemente”, “Sword of God – L’ultima crociata” e “River Runs Red”. Il 19 aprile seguirà “Double Dragon”, mentre faranno il loro ingresso nella piattaforma il 23 aprile “Abigail” e “Adeline – L’eterna giovinezza”. A concludere le novità del mese “Shadows” il 28 aprile e “Se son rose” il 30 aprile.

Buona visione a tutti!

Maria Grazia Bosu