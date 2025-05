Amanda Lecciso racconta la sua vita familiare e amorosa a La Volta Buona

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Amanda Lecciso, ex concorrente del Grande Fratello, è stata ospite nel programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia, celebrata giovedì 15 maggio 2025. Durante l’intervista, Amanda ha condiviso dettagli sul suo legame con il cognato Al Bano e ha parlato della sua nipote Jasmine Carrisi, oltre a rivelare la sua nuova relazione con l’attore spagnolo Iago Garcia.

Il legame con Al Bano e la famiglia

Nel corso dell’intervista, Caterina Balivo ha chiesto ad Amanda Lecciso di raccontare come ha conosciuto Al Bano. Amanda ha spiegato che il loro legame affonda le radici nella frequentazione delle scuole: «Io ero in classe con sua figlia più piccola, Romina Jr. – che ho sentito anche ieri perché siamo amiche – e, quindi, è come se il legame tra la mia famiglia e la sua fosse scritta nel destino». Questo legame familiare ha creato un’atmosfera di familiarità e affetto, che si riflette anche nel rapporto tra Amanda e Al Bano. La Lecciso ha sottolineato come la loro connessione non sia solo una questione di sangue, ma anche di amicizia e rispetto reciproco, elementi fondamentali per mantenere un buon rapporto all’interno della famiglia.

Amanda ha anche parlato della sorella Loredana Lecciso, evidenziando come la storia d’amore tra Loredana e Al Bano abbia avuto un impatto significativo sulla loro vita familiare. La presenza di Al Bano nella vita di Amanda e della sua famiglia ha portato a momenti di condivisione e celebrazione, rendendo la Giornata Mondiale della Famiglia un’occasione speciale per riflettere sull’importanza dei legami familiari.

La nuova relazione con Iago Garcia

Un altro tema centrale dell’intervista è stato il nuovo amore di Amanda Lecciso, l’attore spagnolo Iago Garcia. Durante la sua esperienza al Grande Fratello, Amanda ha avuto modo di conoscere Iago, e tra i due è scattata immediatamente una forte intesa. Amanda ha descritto il loro rapporto come un’evoluzione naturale da un’amicizia profonda a una frequentazione romantica. «Il nostro rapporto è nato con un’amicizia e una bella intesa, poi, fuori, la nostra conoscenza si è approfondita e ora ci stiamo frequentando. Iago è un uomo meraviglioso, non solo per la bellezza», ha dichiarato Amanda, esprimendo entusiasmo per questa nuova fase della sua vita.

La Lecciso ha messo in evidenza come la relazione con Iago sia caratterizzata da un forte legame emotivo, che va oltre l’attrazione fisica. Questo aspetto è fondamentale per Amanda, che cerca una connessione autentica e significativa. La scelta di condividere questi dettagli intimi con il pubblico riflette la sua volontà di mostrare un lato più personale della sua vita, lontano dai riflettori e dalle aspettative del mondo dello spettacolo.

L’importanza della famiglia e dei legami affettivi

La partecipazione di Amanda Lecciso a La Volta Buona ha offerto l’opportunità di riflettere sull’importanza della famiglia e dei legami affettivi, soprattutto in un giorno dedicato a celebrare la famiglia. La sua storia personale, che intreccia amicizie, relazioni e legami familiari, rappresenta un esempio di come le connessioni umane possano arricchire la vita di ognuno. Amanda ha dimostrato che, nonostante le sfide e le complessità delle relazioni, l’amore e l’amicizia possono prosperare e portare gioia.

In un contesto in cui le relazioni familiari e affettive sono spesso messe alla prova, le parole di Amanda Lecciso possono servire da ispirazione per molti. La sua capacità di mantenere legami significativi e di affrontare nuove avventure amorose con entusiasmo è un messaggio positivo per chiunque desideri costruire relazioni autentiche e durature.

