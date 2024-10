Amadeus e il suo approdo su Nove: un avvio deludente per “Chissà chi è”

L’avventura di Amadeus nel mondo della televisione è recentemente diventata oggetto di discussione. Dopo anni di grandi successi sulla Rai, il noto conduttore ha deciso di intraprendere una nuova strada, firmando un contratto con Discovery per approdare sul canale Nove. Tuttavia, nonostante le aspettative siano state elevate, i risultati finora ottenuti da “Chissà chi è” non sono quelli sperati. Un’analisi approfondita dei recenti ascolti e delle reazioni del pubblico offre un quadro chiaro della situazione.

La transizione a Nove: attesa e risultati inattesi

L’abbandono di Rai da parte di Amadeus, dopo una carriera ricca di successi che include cinque Festival di Sanremo e la rinascita di “Affari Tuoi“, ha sollevato non poche curiosità. Il passaggio al canale Nove era atteso come una mossa strategica in grado di rilanciare il suo personale brand televisivo. Con il precedente successo di Fabio Fazio e il suo programma “Che Tempo Che Fa” a fare da riferimento, ci si aspettava che anche il conduttore potesse replicare tali risultati.

Il 22 settembre è andata in onda la prima puntata di “Chissà chi è”, una delle produzioni più ammirate di Amadeus, ma le aspettative sono state disattese: gli ascolti iniziali si sono attestati poco sopra il 3% di share. Considerato il pedigree del conduttore, questo dato sorprende e fa riflettere. Mentre il programma di Amadeus stentava a decollare, “Affari Tuoi” con Stefano De Martino continuava a guadagnare, prendendo ulteriore slancio e superando i dati della stagione precedente.

Col passare delle settimane, la situazione si è aggravata, portando il format a toccare un deludente 2,6% di share il 4 ottobre. Questi numeri sollevano interrogativi cruciali: cosa ha impedito al programma di emergere in un panorama televisivo così competitivo?

Le cause del declino: orario, format e pubblico

Il calo degli ascolti di “Chissà chi è” ha suscitato interrogativi tra i telespettatori e gli esperti di media. Diversi fattori potrebbero spiegare questa flessione. Uno dei punti più discussi riguarda l’orario di messa in onda e la concorrenza con altri programmi di punta sui principali canali. La sfida con la programmazione di rete è senz’altro un elemento da considerare, soprattutto per un pubblico abituato a esperienze consolidate.

Inoltre, persiste l’idea che un cambio così audace di rete debba essere accompagnato da formati innovativi e freschi, piuttosto che da produzioni già ampiamente conosciute dal pubblico. La riproposizione di un vecchio format come “I Soliti Ignoti”, pur con un nuovo nome, potrebbe non essere sufficiente per attrarre un pubblico nuovo e diverso, abituato ad aspettative elevate.

Un altro aspetto cruciale riguarda il target demografico. Amadeus ha storicamente attirato un pubblico adulto, ma gli spettatori più maturi, tradizionalmente legati alla Rai, potrebbero avere difficoltà a trovare e sintonizzarsi sul Nove. Queste dinamiche potrebbero richiedere un approccio differente per attrarre questa fascia di pubblico, un elemento da non sottovalutare.

Il tentativo di recupero e le reazioni del pubblico

La situazione ha portato Amadeus a cercare soluzioni immediate per ribaltare l’andamento della trasmissione. In un gesto visibilmente disperato, ha condiviso sui social media una serie di tutorial video su Instagram, realizzati per spiegare agli anziani come sintonizzarsi sul canale Nove. Le testimonianze raccolte mostravano come molti di loro avessero difficoltà a trovare il canale, situazioni che hanno scatenato polemiche sul web.

Tali video hanno sollevato diverse opinioni tra il pubblico. Alcuni commentatori li hanno interpretati come una manovra arrogante, data la presunzione di attribuire il flop degli ascolti esclusivamente all’incapacità della gente di trovare il canale. Questo tentativo da parte di Amadeus, sebbene legittimo nel tentativo di rimediare a una situazione critica, potrebbe rivelarsi controproducente se non supportato da contenuti di qualità e da una strategia ben definita.

La battaglia per gli ascolti sembra per Amadeus una sfida complessa, e mentre il suo nuovo programma fatica a trovare la sua audience, resta da vedere se riuscirà a riprendersi e conquistare il pubblico che una volta lo ha osannato.