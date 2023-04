Alice, Darling è il nuovo film di Mary Nighy con Anna Kendrick come protagonista. Definito come un vero e proprio thriller psicologico, uscirà nelle sale il 4 maggio 2023, distribuito da Notorious Pictures. Il film affronta infatti l’importante e delicato argomento della violenza psicologica.

Anna Kendrick as Alice in Alice, Darling. Photo Credit: Samantha Falco

L’opera è riuscita fin da subito a conquistare la critica, dopo la presentazione nel corso dell’ultima edizione del Toronto International Film Festival. Come detto in precedenza, Anna Kendrick interpreterà il personaggio di Alice, guidata dall’inglese Mary Nighy. Nel cast vedremo anche: l’attrice canadese Kaniehtiio Horn (Il Giustiziere della notte – Death Wish, 2018, Sugar Daddy, 2020), Wunmi Mosaku, l’attrice britannica di origini nigeriane definita dal «Nylon Magazine» come una delle giovani promesse di Hollywood (I Am Slave, 2010; Philomena, 2013), Kaniehtiio Horn, Charlie Carrick e Wunmi Mosaku.

Di seguito la sinossi del film:

“Alice (Anna Kendrick) è una donna vittima di una relazione violenta, in cui viene abusata psicologicamente dal fidanzato Simon (Charlie Carrick). Durante una vacanza con due amiche intime, Alice riscopre se stessa e acquisisce la prospettiva di cui ha bisogno. Lentamente, inizia a comprendere e a staccarsi dalla dipendenza che la lega all’uomo. Ma la vendetta di Simon è tanto inevitabile quanto sconvolgente e, una volta scatenata, metterà alla prova la forza di Alice, il suo coraggio e i legami delle sue amicizie più profonde.”

In questo film, Anna Kendrick regala allo spettatore una performance magnetica, coinvolgendolo in una storia sottile e ricca di sfumature sulla coercizione e il controllo. Definito come “un drama che brucia lentamente” Alice, Darling è un racconto avvincente ma è anche e soprattutto una storia di resilienza e di emancipazione femminile. Nell’attesa di poter vedere al cinema questo film, a partire dal 4 maggio, potrete vedere direttamente sul nostro sito il trailer ufficiale.