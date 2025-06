Alice Bellagamba: la ballerina racconta la sua esperienza di maternità e il dibattito sui chili in gravidanza

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Alice Bellagamba, ex concorrente di Amici e ballerina, ha recentemente condiviso la sua esperienza di maternità sui social, suscitando un acceso dibattito tra i suoi follower riguardo al peso acquisito durante la gravidanza. La danzatrice, che ha dato alla luce il suo primo figlio Brando il 28 maggio, ha rivelato di aver guadagnato 17 chilogrammi durante i nove mesi di attesa, ma a solo una settimana dal parto ha già perso dieci chili, raggiungendo un peso di 60,7 kg. Le sue parole hanno scatenato reazioni contrastanti, portando a riflessioni sul tema del peso in gravidanza e sull’importanza di seguire il proprio istinto.

La gravidanza e il parto: l’esperienza di Alice

Alice Bellagamba ha raccontato dettagliatamente il suo percorso di gravidanza e il parto, che si è rivelato più complesso del previsto. La ballerina ha subito un cesareo d’urgenza dopo un lungo travaglio, durante il quale ha affrontato anche un innalzamento della febbre. Nonostante le difficoltà, Alice ha descritto il momento del parto come travolgente e sconvolgente, ma ha anche sottolineato di sentirsi bene dopo l’intervento. La sua esperienza, pur ricca di imprevisti, si è conclusa con la nascita di Brando, un bambino di 3.480 kg che, grazie al calo fisiologico, pesa ora quasi 3.400 kg.

Alice ha condiviso anche il suo approccio all’allattamento, che è esclusivamente al seno e a richiesta. Ha raccontato di essere stata fortunata, poiché la produzione di latte è arrivata rapidamente dopo il parto, permettendole di attaccare subito il bambino al seno. La ballerina ha espresso la sua gioia nel vivere la maternità e ha evidenziato il supporto del compagno, Leonardo Plebani, nel condividere le responsabilità legate alla cura del neonato.

Il dibattito sul peso in gravidanza

Le dichiarazioni di Alice riguardo ai 17 chili presi durante la gravidanza hanno generato polemiche tra i suoi follower. In risposta alle critiche, la ballerina ha chiarito che ogni donna ha un corpo unico e che le esperienze di gravidanza possono variare notevolmente. Ha raccontato che, prima di rimanere incinta, era leggermente sottopeso a causa della sua carriera da ballerina, e per questo motivo la sua ginecologa non ha mai espresso preoccupazioni riguardo al suo aumento di peso.

Alice ha sottolineato l’importanza di seguire il proprio istinto, affermando che se avesse preso solo 10 chili, come suggerito da molti medici, si sarebbe trovata in una situazione di sottopeso a pochi giorni dal parto. Ha condiviso anche l’esperienza di sua madre, che durante la gravidanza l’ha portata a termine con un aumento di peso di soli 9 chili, ma ha dovuto smettere di allattare a causa di problemi di peso.

La dieta e il regime alimentare durante la gravidanza

Alice Bellagamba ha rivelato di aver seguito un regime alimentare equilibrato durante la gravidanza, cercando di mangiare in modo sano e variegato. Ha descritto la sua dieta come composta da carboidrati integrali, proteine, verdura e frutta, con tre pasti principali al giorno e 3-4 spuntini. La ballerina ha voluto enfatizzare che, sebbene sia importante ascoltare i consigli dei medici, è altrettanto fondamentale avere fiducia nel proprio corpo e nelle proprie scelte alimentari.

La sua esperienza mette in luce la complessità del tema del peso in gravidanza, un argomento che suscita opinioni diverse e che può influenzare profondamente le donne. Alice ha concluso il suo racconto ribadendo che ogni gravidanza è unica e che le donne dovrebbero sentirsi libere di seguire il proprio istinto, senza farsi influenzare da standard esterni o pressioni sociali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!