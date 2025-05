Alfonso Signorini si allontana dal gossip: “Parlare di Belen mi farebbe tristezza”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alfonso Signorini, noto conduttore e direttore di un celebre settimanale, ha recentemente rilasciato un’intervista a Raffaele Panizza per il quotidiano Repubblica, in cui ha affrontato vari temi, dai suoi viaggi a Cuba al mondo del gossip, passando per il suo rapporto con Silvio Berlusconi. Signorini ha chiarito la sua posizione nei confronti del gossip, rivelando un cambiamento significativo nella sua vita e nelle sue priorità.

Un cambio di rotta nel mondo del gossip

Durante l’intervista, Signorini ha espresso chiaramente il suo desiderio di allontanarsi dal gossip, sottolineando che non intende più alimentare discussioni su personaggi come Belen Rodriguez. Ha affermato di aver fatto una richiesta specifica prima di iniziare l’intervista: evitare argomenti legati al gossip. Secondo Signorini, il suo interesse per questo mondo si è affievolito nel tempo. A 61 anni, non trova più stimolante discutere delle relazioni amorose di celebrità, e ha paragonato il suo disinteresse a quello di alcuni coetanei che si comportano in modo eccessivo in contesti mondani. Signorini ha dichiarato: “Se fossi ancora lì a entusiasmarmi per l’uomo nuovo della Rodríguez, mi metterei tristezza da solo”.

Il conduttore ha anche riflettuto sul ruolo del gossip nella società, definendolo spesso uno strumento di ricatto e sopraffazione. Ha sottolineato che, sebbene continui a nutrire una certa curiosità, desidera evolversi e crescere, affermando di avere molte potenzialità come divulgatore culturale.

La scelta di tagliare i ponti con il passato

Signorini ha parlato della sua decisione di allontanarsi da alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Lele Mora, Fabrizio Corona e Elisabetta Gregoraci. Ha spiegato che ha dovuto “tagliare i ponti” per preservare la sua integrità e la sua coscienza. Questa scelta, sebbene possa essere vista come ingrata da alcuni, è stata per lui necessaria per evitare di essere risucchiato in un mondo che, a suo avviso, non offriva nulla di autentico. Ha descritto un episodio significativo avvenuto a casa di Lele Mora, dove, dopo una serata di festa, si è trovato a osservare la solitudine di Mora mentre russava sul divano. Questo momento ha rappresentato per Signorini una presa di coscienza della superficialità che caratterizzava quel mondo.

Il legame con Silvio Berlusconi

Quando il giornalista ha chiesto a Signorini se avesse mai protetto Silvio Berlusconi per convenienza o affetto durante gli scandali che hanno coinvolto l’ex premier, Signorini ha risposto con sincerità. Ha confermato di averlo fatto, soprattutto nell’ultima fase della vita di Berlusconi, affermando di non essersi mai pentito delle sue azioni. Signorini ha raccontato che Berlusconi gli è stato vicino in momenti difficili, come la morte della madre, e ha rivelato di aver svolto un ruolo di mediatore tra Berlusconi e Matteo Renzi durante il periodo del Patto del Nazareno. Questi incontri avvenivano in gran segreto all’Hotel Bernini di Roma, dove Signorini traduceva le conversazioni tra i due leader politici. Tuttavia, ha concluso che, nonostante gli sforzi, non si è giunti a risultati concreti.

Alfonso Signorini, con queste dichiarazioni, si presenta come un uomo in evoluzione, pronto a lasciare alle spalle un passato che non lo soddisfa più e a cercare nuove strade nel mondo della cultura e della comunicazione.

