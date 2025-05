Alexander Skarsgård elogia il fratello Bill: il fascino di Nosferatu supera True Blood

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alexander Skarsgård, noto per il suo ruolo iconico di Eric Northman nella serie “True Blood“, ha recentemente rivelato un sorprendente apprezzamento per il fratello Bill, che interpreta il Conte Orlok nel nuovo film “Nosferatu” diretto da Robert Eggers. Durante un’intervista nel podcast “Happy Sad Confused“, Alexander ha dichiarato che, nonostante l’aspetto inquietante del personaggio, Bill riesce a emanare un fascino irresistibile, superando persino il suo celebre ruolo da vampiro.

La trasformazione di Bill Skarsgård in Nosferatu

Nel nuovo adattamento di “Nosferatu“, Bill Skarsgård ha subito una metamorfosi radicale per interpretare il leggendario vampiro. La sua trasformazione include protesi facciali che alterano il suo aspetto, una voce profondamente modificata e un look spaventoso caratterizzato da un mantello, baffi a manico di scopa e una pelle macchiata. Questa scelta estetica si discosta notevolmente dal look affascinante e seducente di Eric Northman, che ha reso famoso Alexander. Nonostante ciò, Alexander ha affermato con umorismo che il vampiro dell’800 interpretato da Bill possiede un “puro sex appeal”, dimostrando così una certa ammirazione per il lavoro del fratello.

Questa affermazione ha sorpreso molti, considerando che il personaggio di Nosferatu è tradizionalmente associato a un’immagine di orrore e repulsione. Tuttavia, Alexander ha sottolineato come il fascino di Bill, anche con le pustole sul viso, riesca a emergere in modo inaspettato, rendendo il suo personaggio memorabile e intrigante per il pubblico.

Il legame tra i fratelli Skarsgård

Durante l’intervista, Alexander ha anche parlato del rapporto tra lui e i suoi fratelli, tutti attori di successo. Ha evidenziato che, nonostante le loro carriere nel mondo dello spettacolo, non c’è mai stata competizione tra di loro. “Non siamo competitivi su questo”, ha affermato, spiegando che sarebbe stato più difficile se avessero dovuto contendersi gli stessi ruoli. La loro famiglia si sostiene a vicenda, e i successi di ciascuno vengono celebrati senza invidie.

Alexander ha anche accennato a momenti di discussione familiare riguardo a ruoli e opportunità, ammettendo che parlare di un ruolo perso a tavola non è sempre piacevole. Tuttavia, il tono della conversazione rimane leggero, con battute e riferimenti a personaggi iconici come Pennywise, il clown malefico interpretato da Bill in “It“. Questo spirito di complicità dimostra quanto sia forte il legame tra i fratelli Skarsgård, che si sostengono a vicenda in un settore competitivo come quello del cinema.

Il successo di Nosferatu e il futuro dei fratelli

Il nuovo “Nosferatu“, uscito nel 2024, ha già riscosso un notevole successo, diventando un cult nel panorama dell’horror moderno. La pellicola ha attirato l’attenzione non solo per la sua narrazione inquietante, ma anche per le performance straordinarie dei suoi attori, in particolare quella di Bill Skarsgård. Alexander, promuovendo il film, ha dimostrato un certo orgoglio fraterno, sottolineando l’importanza di supportare i propri familiari e il loro lavoro.

Con il crescente interesse per il film e le performance dei fratelli Skarsgård, è probabile che entrambi continuino a lasciare un segno significativo nel mondo del cinema. La loro capacità di affrontare ruoli così diversi e impegnativi non fa che rafforzare la loro reputazione come attori versatili e talentuosi, pronti a conquistare il pubblico con ogni nuova interpretazione.

