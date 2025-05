Alex Belli critica il reality The Couple: il retroscena sorprendente dietro il suo sfogo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Alex Belli, ha recentemente espresso la sua frustrazione sui social riguardo al reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi. Le sue dichiarazioni hanno suscitato un notevole clamore, rivelando un possibile legame tra la sua reazione e la sua esclusione dal programma. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha già catturato l’attenzione del pubblico.

Il calo di ascolti di The Couple

Il reality The Couple, trasmesso su Canale 5, sta affrontando una fase difficile. Nonostante gli sforzi della conduttrice Ilary Blasi e le dinamiche tra i concorrenti, il programma ha registrato un calo significativo negli ascolti. Con solo il 10,9% di share e circa 1.328.000 telespettatori, le preoccupazioni per una possibile chiusura anticipata si fanno sempre più concrete. Questo scenario ha generato un’ondata di critiche da parte degli spettatori, non solo fan del reality, ma anche di personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Tra questi, spicca la voce di Alex Belli, noto attore e figura controversa del panorama televisivo italiano. Belli ha utilizzato il suo profilo su X per esprimere il suo disappunto nei confronti del programma, lanciando accuse pesanti nei confronti di Mediaset. Ha dichiarato: “Prima o poi qualcuno mi dovrà spiegare come mai in Mediaset c’è un boicottaggio continuo per creare cast fallimentari e la voglia continua di non vedere soluzioni per fare programmi di successo.” Le sue parole hanno colpito nel segno, evidenziando una frustrazione condivisa da molti telespettatori.

Le accuse di Alex Belli e il suo legame con Soleil Sorge

La reazione di Alex Belli non è casuale. Secondo la giornalista Grazia Sambruna, che ha rivelato alcune indiscrezioni durante il programma “Boom” di Alfonso Signorini, l’attore avrebbe dovuto partecipare a The Couple, ma sarebbe stato escluso a causa del rifiuto di Soleil Sorge. La Sorge, anch’essa ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di partecipare a un altro reality su Rai, lasciando Belli deluso e amareggiato.

Sambruna ha commentato: “Alex Belli rosica contro The Couple su X accusando Mediaset di fare ‘reality fallimentari’ e di dare 600K agli opinionisti senza investire sul cast.” Queste affermazioni suggeriscono che la frustrazione di Belli non sia solo una questione di ascolti, ma anche di opportunità personali mancate. La sua esclusione dal programma potrebbe aver alimentato un risentimento che ora si manifesta attraverso le sue critiche.

Un triangolo che potrebbe tornare in tv?

La situazione tra Alex Belli, Soleil Sorge e il reality The Couple ha sollevato interrogativi su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex gieffini. La loro storia, caratterizzata da un flirt durante la partecipazione al Grande Fratello, ha sempre suscitato interesse tra i fan. Ora, con Soleil che intraprende un nuovo percorso televisivo, la possibilità di un triangolo amoroso potrebbe riemergere in un contesto diverso.

Sebbene Belli non sia riuscito a partecipare a The Couple, la sua reazione potrebbe essere vista come un tentativo di attirare l’attenzione su di sé e sulla sua carriera. La dinamica tra i tre protagonisti potrebbe rivelarsi interessante, soprattutto se consideriamo il potenziale di drammi e colpi di scena che caratterizzano i reality show. Tuttavia, per ora, la situazione rimane incerta e i fan attendono sviluppi futuri.

In questo contesto, il mondo del reality italiano continua a essere un terreno fertile per polemiche e sorprese, e Alex Belli, con il suo carattere esplosivo, non smette di far parlare di sé.

