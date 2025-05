Alessio Di Ponzio racconta la sua esperienza ad Amici 24: amicizie e nuove sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessio Di Ponzio, ex allievo della 24esima edizione di Amici, ha recentemente condiviso sui social le sue riflessioni riguardo al percorso vissuto all’interno del talent show di Maria De Filippi. A pochi mesi dalla sua uscita forzata a causa di un infortunio, il giovane ballerino ha espresso stima e affetto per i compagni di avventura, rivelando anche la sua voglia di tornare nel programma.

Le emozioni di Alessio Di Ponzio

Il ballerino Alessio Di Ponzio ha dovuto abbandonare Amici 24 a causa di un infortunio al piede, avvenuto poco prima dell’inizio del Serale. Nonostante questa battuta d’arresto, Alessio ha deciso di tornare sui social per rispondere alle domande dei suoi fan e per riflettere sulla sua esperienza. In un post, ha descritto il suo percorso come “indescrivibile e indelebile”, sottolineando come solo chi ha vissuto un’esperienza simile possa comprendere appieno l’intensità di tali momenti.

Alessio ha rivelato di aver scoperto lati di sé che non conosceva e di aver acquisito una maggiore consapevolezza sia come ballerino sia come persona. Ha parlato di relazioni autentiche e speciali nate all’interno della scuola, esprimendo un forte desiderio di tornare per continuare il suo percorso. “Sono pronto a tornare, carichissimo, non vedo l’ora!” ha affermato, trasmettendo entusiasmo e determinazione.

Le amicizie nate nella scuola

Durante la sua esperienza ad Amici, Alessio ha instaurato legami significativi con diversi compagni. Tra tutti, ha menzionato Daniele Doria come il suo migliore amico, ma ha anche speso parole di affetto per altri allievi come Senza Cri, Alessia Pecchia, Luk3 e Giulia Stabile.

Alessio ha descritto Senza Cri come un esempio da seguire, evidenziando il supporto che ha ricevuto da lei nei momenti difficili. Ha parlato di Luca come di un “fratellino del cuore”, esprimendo la speranza che il loro legame possa durare nel tempo. Riguardo ad Alessia, ha sottolineato la sua purezza e specialità, mentre il rapporto con Giulia è stato definito “molto speciale”, poiché lei è sempre pronta a sostenerlo nelle sue idee, anche quelle più ambiziose. Alessio ha concluso la sua riflessione menzionando la mancanza di altri compagni come Daniele, Francesca, Jacopo e Nicolò, dimostrando quanto siano stati importanti per lui.

La settima puntata del Serale di Amici

Il 1 maggio 2025, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici, il noto talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata, sono stati ospiti Michele Bravi, Fedez con Clara e il comico Francesco Cicchella. Le anticipazioni rivelano che ci saranno due eliminazioni, con i telespettatori che scopriranno subito l’esito del ballottaggio tra TrigNO e Chiara, oltre al secondo eliminato al termine della terza manche.

Dopo le eliminazioni di Francesca Bosco e Senza Cri , il pubblico si chiede chi saranno i prossimi allievi a lasciare il programma. Attualmente, otto ragazzi sono in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci del team Zerbi-Cele, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO per il nuovo team PettiLo. L’appuntamento per seguire la puntata è fissato per sabato 3 maggio 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

