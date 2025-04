Alessio Corvino ritrova l’amore con una ex fidanzata dopo Lavinia Mauro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Alessio Corvino, noto per la sua partecipazione al programma “Uomini e Donne“, ha recentemente fatto parlare di sé per un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo la relazione con Lavinia Mauro, tronista dell’edizione 2022/2023 del programma, il corteggiatore campano ha deciso di voltare pagina, riaccendendo una storia con una sua ex fidanzata. Questo sviluppo ha suscitato l’interesse dei fan e degli appassionati del dating show condotto da Maria De Filippi.

La relazione con Lavinia Mauro e la separazione

Alessio Corvino è diventato noto al pubblico grazie alla sua partecipazione come corteggiatore di Lavinia Mauro, una delle troniste più seguite del programma. La loro relazione, iniziata con entusiasmo, ha attirato l’attenzione dei telespettatori, ma dopo circa un anno, i due hanno deciso di separarsi. La notizia della rottura è stata comunicata attraverso un post sui social, dove entrambi hanno espresso il desiderio di prendere strade diverse. Questa separazione ha lasciato i fan del programma con molte domande, ma Alessio ha scelto di mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita privata.

Il ritorno di Dalila D’Andrea

Dopo la fine della sua storia con Lavinia, Alessio Corvino ha iniziato a riemergere nel panorama mediatico per via di alcune voci che lo vedevano nuovamente legato a Dalila D’Andrea, una sua ex fidanzata. Le segnalazioni su questo possibile riavvicinamento sono state diffuse da diverse fonti, tra cui la nota influencer Deianira Marzano. Nonostante le insistenti voci, Alessio ha preferito non commentare la situazione, mantenendo un certo riserbo sulla sua vita sentimentale. Tuttavia, il 25 aprile, il corteggiatore ha condiviso alcune storie su Instagram che hanno attirato l’attenzione, mostrando una ragazza dai capelli biondi e lunghi, senza rivelarne l’identità. Poco dopo, Dalila ha pubblicato a sua volta delle storie dalla stessa location, confermando così la presenza di entrambi nello stesso posto.

Lavinia Mauro e il nuovo compagno

Anche Lavinia Mauro ha fatto parlare di sé dopo la fine della sua relazione con Alessio Corvino. A fine marzo, la tronista ha ufficializzato il suo nuovo amore, Gow Tribe, il cui vero nome è Matteo Ciceroni. Questo giovane dj e produttore musicale, noto per la sua amicizia con Achille Lauro, è stato avvistato in compagnia di Lavinia durante una serata. Le immagini che li ritraggono abbracciati e intenti a baciarsi hanno confermato l’inizio di una nuova storia d’amore per la tronista. Inoltre, i due hanno condiviso momenti della loro quotidianità sui social, come una foto in cui Lavinia tiene in braccio il suo cagnolino mentre fa colazione in un albergo di Roma. Questo scatto, ricondiviso da entrambi, ha ulteriormente confermato la loro relazione.

Aggiornamenti e curiosità su Uomini e Donne

Le storie di Alessio Corvino e Lavinia Mauro continuano a tenere banco nel mondo del gossip e dei social media. Entrambi i protagonisti di “Uomini e Donne” stanno vivendo nuove esperienze sentimentali, suscitando l’interesse dei fan e degli appassionati del programma. Le dinamiche delle loro relazioni, così come i loro percorsi personali, offrono spunti di riflessione su come le esperienze vissute in un contesto pubblico possano influenzare le scelte private. Con il passare del tempo, non resta che seguire gli sviluppi delle loro storie e scoprire come si evolveranno nel futuro.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!