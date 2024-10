Alessia Grambone: dalla passione ai social, la storia della star di Via Condotti

Con oltre 15 milioni di ‘mi piace’ su TikTok, Alessia Grambone si sta affermando come una delle principali influencer italiane. Nella sua biografia su TikTok, si definisce “la ragazza di Via Condotti”, un titolo che riflette la particolare connessione con questo celebre quartiere di Roma, noto per le sue boutique di lusso. Sin dall’inizio, la sua carriera sui social è evoluta da semplice hobby a professione a tempo pieno, trascinando appassionati e follower in un mondo di moda e stile.

Il lavoro sui social: oltre la passione

Alessia Grambone ha concretizzato la propria passione per la moda e la fotografia in un lavoro che assorbe gran parte della sua vita. Accanto alla moda, il suo lavoro sui social richiede un impegno costante e una dedizione totale. “Il lavoro sui social è totalizzante”, afferma Alessia, sottolineando la sua presenza costante in Via Condotti, anche in momenti difficili, come quando è malata. Nonostante le pressioni e i ritmi frenetici, Alessia trova la propria felicità all’interno di questo nuovo ruolo che ha acquisito nel panorama sociale italiano.

Contattata dai familiari per considerare delle alternative professionali, Alessia risponde con fermezza. “Ho già fatto alcuni lavori prima dei social”. Tuttavia, adesso riconosce una vera e propria differenza: “Questo occupa la testa 24 ore su 24”. La sua esperienza è trasformativa; ha trovato nella moda non solo un’avventura, ma anche uno stile di vita che, nonostante le sfide, continua a portare soddisfazione e gioia.

Via dei Condotti: una scelta strategica

Quando le viene chiesto quanto spesso frequenta Via dei Condotti, Alessia spiega che dipende dalla quantità di contenuti richiesti. A volte può passare lì anche 2-3 giorni consecutivi, mentre in altri momenti il suo viaggio avviene ogni 48 ore. La scelta della via è strategica: “Via dei Condotti l’ho scelta perché è la via del lusso e della moda a Roma”. Alessia sa che in questa strada, con il suo afflusso costante di turisti e appassionati di moda, può catturare l’essenza dello stile contemporaneo e dei brand più ambiti.

Il suo percorso accademico, dal diploma al liceo con indirizzo “scienze umane” e una laurea in Scienze della Moda e del Costume presso La Sapienza, ha ulteriormente arricchito la sua capacità di osservazione e la sua passione per la moda. Da piccola, ha sempre coltivato la scrittura e la fotografia, passioni che oggi diventano il fulcro della sua espressione creativa sui social.

L’arrivo dei social e il libro “Disconnessi”

Stranamente, l’inizio della sua carriera sui social è contrassegnato da una pausa durante la pandemia. In quell’occasione, Alessia ha scelto di allontanarsi dai social, dedicandosi alla scrittura e producendo un libro intitolato “Disconnessi”. In questa opera, condivide le proprie esperienze relative alla solitudine e all’affascinante mondo dei social media, argomentando le contraddizioni di un’era in cui le interazioni virtuali possono farci sentire più soli. Questo contrasto tra la realtà di espressione creativa e la solitudine ha segnato una parte importante della sua vita.

Negli anni successivi, la sua presenza sui social è cresciuta in modo esponenziale. “A settembre 2023, ho pubblicato il primo video”, ricorda. Da quel momento, i suoi contenuti sono stati visti da milioni di utenti, con un video che addirittura ha raggiunto quasi 26 milioni di visualizzazioni. Alessia si è ritrovata catapultata in un ambiente altamente competitivo e in continua evoluzione.

Aspetti negativi del mondo social

Nonostante il successo, Alessia non manca di riconoscere le insidie del mondo social in cui è immersa. “Ci sono stati giorni con bug, errori della piattaforma” racconta, “e in quel momento ti senti impotente e piccolo”. La sua posizione la porta a riflettere sulle sfide quotidiane legate alla gestione della propria immagine e delle relazioni con i follower, nonché sul confronto continuo con una realtà che evolve a velocità sorprendente.

Inoltre, evidenzia come spesso le interazioni con i follower possano diventare complesse, con richieste di tag e visibilità da parte di attori e influencer, che complicano ulteriormente il panorama social. Alessia si trova a gestire queste dinamiche con abilità, consapevole delle aspettative che gravano su di lei e dei rischi che possono derivare dall’esposizione pubblica.

Target di riferimento e strategie future

Il pubblico di Alessia è principalmente femminile, con una rilevante presenza di follower internazionali. “Il 99% sono donne e spesso non italiane”, afferma, sottolineando il suo vasto seguito non solo in Italia, ma anche all’estero, specialmente in Brasile e negli Stati Uniti. Desidera ora spostare l’attenzione su un pubblico locale più ampio, in modo da consolidare la sua presenza e impatto sul mercato italiano.

Recentemente, ha anche amplificato la sua esperienza recandosi a Napoli in risposta a una forte richiesta da parte dei suoi follower. Tuttavia, ha notato che le aspettative non sono state sempre soddisfatte. “Durante la Milano Fashion Week, invece, è andata molto bene”, racconta Alessia, riconoscendo l’importanza di creare connessioni significative con i personaggi che incontra.

L’evoluzione del format e la comunicazione

Alessia ha in mente un’evoluzione del suo format, desiderando posizionarsi più come personalità del mondo della moda piuttosto che come semplice fotografa. “Voglio togliermi la macchina fotografica e partecipare a eventi di moda come Alessia”, spiega, riflettendo su come le proprie aspirazioni si siano trasformate nel tempo e su come intenda ricalibrare la sua presenza sui social nel prossimo anno.

Infine, non manca di lanciare un messaggio di unione tra donne. Per Alessia, non ci sono rivalità, ma piuttosto ammirazione per altre donne e per i capi che indossano, siano essi di alta moda o non. La sua esperienza, segnata da radici umili, le permette di avere una visione diversa del lusso e della moda, vivendo la sua passione come una vera e propria arte.

I progetti futuri di Alessia

Alessia si immagina di avere un ruolo di grande impatto, come quello di Chiara Ferragni, la quale rappresenta una fonte d’ispirazione per molti. “Mi immagino a Sanremo”, dichiara, sognando in grande e proiettandosi verso il futuro. La voglia di emergere e l’ambizione di continuare a innovare la spingono a lavorare su se stessa e sulla propria immagine.

Nonostante il cammino possa riservare molte difficoltà, Alessia Grambone continua a percorrere la sua strada nell’affascinante e dinamico mondo dei social media e della moda, esplorando nuove possibilità e condividendo il suo talento con una vasta audience.