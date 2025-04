Alessandro Zarino parla della rottura con Shaila Gatta: “Una storia complessa e irrisolta”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessandro Zarino, noto ex tronista di Uomini e Donne e ex fidanzato di Shaila Gatta, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla fine della loro relazione durante un’intervista nel programma radiofonico “Non succederà più”, trasmesso su Radio Radio. Il 34enne di Napoli ha commentato la situazione che si è creata dopo la conclusione del Grande Fratello, in cui Shaila ha interrotto la sua relazione con Lorenzo Spolverato. La decisione di Shaila di lasciare Lorenzo durante la finale ha suscitato molte speculazioni, e sembra che la giovane non sia intenzionata a tornare sui suoi passi. Nella Casa più spiata d’Italia, la coppia ha vissuto momenti di tensione e conflitti, rendendo la loro relazione piuttosto controversa.

La fine della relazione tra Alessandro e Shaila

Zarino ha rivelato i dettagli della rottura con Shaila, sottolineando che la giovane ha messo fine alla loro storia di un anno e mezzo attraverso un semplice messaggio. “Non ci siamo mai più rivisti, c’era anche un coinvolgimento familiare, poi dopo un anno e mezzo tramite messaggio e non ci siamo più rivisti”, ha spiegato l’ex tronista. Secondo lui, le motivazioni alla base della separazione risiedono nelle vite complesse di entrambi, che erano impegnati a perseguire i propri obiettivi personali.

Zarino ha anche commentato il comportamento di Shaila, affermando che è tipico per lei chiudere le relazioni in modo brusco. “Non so perché Shaila abbia fatto così anche con Lorenzo, magari il percorso non è stato importante, non ha il desiderio di chiarire”, ha ipotizzato. Nonostante la relazione tra Shaila e Lorenzo sembrasse promettente, Zarino ha confessato di aver sempre nutrito dei dubbi sulla sua autenticità. “Non ho mai pensato potesse essere una storia vera – ha sottolineato – non posso sapere se fosse solo hype”.

Le dichiarazioni di Alessandro su Shaila e Lorenzo

Durante l’intervista, Zarino ha espresso preoccupazione per il comportamento di Shaila, affermando che lasciare le persone senza spiegazioni è un suo tratto caratteristico. “Conoscendo il soggetto, lasciare le persone così a caso quando lo dice la sua testa è tipico della vita vera”, ha affermato, facendo riferimento alla sua esperienza personale. L’ex tronista ha anche notato alcuni commenti negativi sui social nei confronti di Shaila, esprimendo dispiacere per la situazione. “Queste cose vanno fatte sempre con moderazione”, ha aggiunto.

Zarino ha anche espresso la sua speranza che Shaila possa affrontare i suoi problemi personali: “Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto e non riuscirà a trovare la pace con queste cose”. Quando gli è stato chiesto se crede che ci sia la possibilità di un riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo, ha risposto con cautela, augurandosi che ci fosse qualcosa di reale tra loro. Ha poi chiarito che, dopo la loro separazione, non ci sono stati contatti tra lui e Shaila. “Noi non ci siamo più risentiti, non è vero che tra noi c’è stato un riavvicinamento. Io sono anche fidanzato, quindi non mi sono assolutamente rivisto con Shaila, non so neanche dove sia adesso”, ha dichiarato.

Famiglia e decisioni: le opinioni di Zarino

Alcune voci hanno suggerito che Shaila potrebbe aver preso la decisione di lasciare Lorenzo sotto l’influenza della sua famiglia. Tuttavia, Zarino ha smentito questa possibilità, affermando che Shaila è una persona che decide autonomamente. “Potrebbe essere possibile che la famiglia volesse che Shaila lasciasse Lorenzo, ma lei non si fa influenzare, decide sempre con la sua testa, ascolta ma fino a un certo punto”, ha concluso.

Le parole di Alessandro Zarino offrono uno spaccato interessante sulla sua relazione con Shaila Gatta e sul contesto emotivo che ha caratterizzato la loro storia. La sua testimonianza mette in luce non solo le dinamiche personali, ma anche le complessità delle relazioni nel mondo dello spettacolo.

