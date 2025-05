Alessandro Borghese: La vita tra cucina, famiglia e ricordi d’infanzia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Alessandro Borghese, noto chef e conduttore televisivo, ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita personale durante un’intervista con Omar Schillaci su SkyTg24. Con un tono leggero e sincero, Borghese ha parlato del suo ruolo di marito e padre, rivelando come la sua vita familiare sia ben diversa da quella che si potrebbe immaginare guardando il suo programma “Quattro ristoranti“.

La vita familiare di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese vive con le sue donne: la moglie Wilma Oliviero e le sue due figlie, Arizona e Alexandra, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2016. Nonostante il suo successo professionale, Borghese ammette di non avere voce in capitolo a casa, dove le decisioni sono spesso prese dalle donne della sua vita. “A casa non ho un’opinione. Ma fuori sì”, ha dichiarato con un sorriso. Questa affermazione mette in luce il suo approccio umile e divertente alla vita familiare.

Oltre alle sue due figlie, Borghese è anche padre di un ragazzo di 19 anni, di cui ha scoperto l’esistenza solo anni dopo la sua nascita. Nonostante la situazione complessa, ha riconosciuto il ragazzo e si è descritto come un padre “molto permissivo e buono”. La sua dedizione alle figlie è evidente: “Mi calpestano come vogliono”, ha scherzato, dimostrando il suo amore incondizionato. Riconosce anche il supporto fondamentale della moglie, che considera una madre eccezionale e una compagna di vita.

L’amore e la crescita personale

Per Borghese, l’amore è un impegno quotidiano. “Amare significa scegliersi ogni giorno”, ha affermato, sottolineando che l’amore evolve nel tempo. Riflessioni sulla metamorfosi dell’amore lo portano a considerare come le relazioni cambiano con l’età e le esperienze condivise. La nascita delle sue figlie è stata, per lui, il momento più significativo della sua vita, un’esperienza che ha definito come “la cosa più forte che si può vivere”.

Nell’intervista, ha espresso il desiderio che le sue figlie, quando cresceranno, possano dire di lui: “È un papà che le ha sostenute in tutte le loro scelte”. Questo desiderio di essere un genitore presente e affettuoso è un tema ricorrente nel suo racconto, evidenziando il suo impegno nel garantire che le bambine percepiscano sempre il suo affetto.

Ricordi d’infanzia e influenze familiari

Alessandro Borghese ha anche condiviso ricordi della sua infanzia, descrivendo la sua famiglia d’origine. Cresciuto con il padre Gigi e la madre Barbara, ha raccontato di un ambiente familiare ricco di amore e creatività. Sua madre, attrice e amante della natura, ha influenzato il suo amore per il verde e i fiori, mentre il padre, napoletano e appassionato di cucina, ha instillato in lui l’amore per i fornelli e le tradizioni culinarie.

Da giovane, Borghese era un ragazzo vivace e benvoluto dai professori, ma non senza le sue difficoltà. La fama della madre, che era una sex symbol dell’epoca, lo ha portato a dover affrontare battute e commenti da parte dei compagni di scuola. Nonostante ciò, ha sempre trovato il modo di difendersi e mantenere la sua dignità, dimostrando una resilienza che lo ha accompagnato anche negli anni successivi.

Incontri con le celebrità e la carriera

Grazie alla carriera della madre, Borghese ha avuto l’opportunità di incontrare alcune delle più grandi star di Hollywood. Durante le riprese di “Gangs of New York“, ha conosciuto Martin Scorsese, Daniel Day Lewis e Leonardo DiCaprio. Ricorda con affetto un episodio in cui ha accompagnato Cameron Diaz nel suo camerino, un momento che ha segnato la sua giovinezza e il suo amore per il mondo del cinema.

Dopo aver terminato gli studi, Borghese ha deciso di seguire le orme del padre lavorando sulle navi da crociera. Questa esperienza gli ha permesso di viaggiare e scoprire il mondo in un modo che molti giovani possono solo sognare. Tuttavia, la sua avventura ha preso una piega drammatica nel 1994, quando la nave su cui si trovava, l’Achille Lauro, affondò. Questo evento ha segnato un capitolo importante della sua vita, un’esperienza che ha condiviso con la sua famiglia, dimostrando la forza dei legami familiari anche nei momenti più difficili.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!