Alessandro Basciano arrestato per stalking: maxisvolta nel caso di Sophie Codegoni

La vicenda che coinvolge Alessandro Basciano, noto influencer e ex partecipante del Grande Fratello Vip, ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. In seguito a un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli, il 35enne è attualmente detenuto nel carcere di San Vittore. Le accuse a suo carico riguardano comportamenti di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni, madre della sua bambina di un anno e mezzo, Céline. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, è destinata a scuotere ulteriormente gli ambienti legati alla televisione e al gossip.

Le accuse e la denuncia di Sophie Codegoni

Le indagini sono scaturite da una denuncia presentata da Sophie Codegoni nel mese di dicembre 2023, dopo che la relazione con Basciano si era ormai conclusa, tra tensioni e incomprensioni. Secondo il racconto fornito dalla Codegoni, Alessandro avrebbe mantenuto atteggiamenti di controllo e possessività anche dopo la rottura, generando così nella giovane madre un profondo timore per la propria sicurezza. Nella sua ordinanza, la Gip Anna Magelli ha descritto il comportamento dell’imputato come “pervasivo, controllante e violento”, dovuto a un “ossessiva gelosia” nei confronti della ex compagna.

Sophie ha chiarito che, a causa delle azioni di Basciano, ha dovuto modificare le sue abitudini quotidiane, subendo anche conseguenze negative nel suo lavoro. L’inchiesta è stata condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura di Milano, sottolineando l’impatto emotivo e psicologico che gli eventi hanno avuto su Sophie. Già da tempo era evidente un deterioramento della situazione, culminata in episodi di violenza che hanno indotto la giovane madre a richiedere un intervento legale.

L’ordinanza del giudice e i motivi della custodia cautelare

Il giudice Anna Magelli ha stabilito che l’unica misura appropriata per Alessandro Basciano è la custodia cautelare, motivata da un “evidente, concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa”. Le azioni di Basciano, come descritto nell’ordinanza, rivelano una pluralità di condotte minacciose e violente che destano preoccupazione per la sicurezza della vittima e della loro bambina, presente anche in alcune delle situazioni contestate.

Alla base della decisione del giudice c’è anche il timore per una presunta aggressività sociale di Basciano, dimostrata non solo dalle minacce rivolte a Sophie, ma anche dall’assalto fisico a un amico della vittima e dai danni significativi provocati alla sua auto. In questo contesto, il giudice ha valutato che la condotta di Basciano esprime una mancata capacità di autocontrollo, rendendo necessaria la detenzione per salvaguardare l’incolumità di Codegoni e della loro figlia, che in questi frangenti risulta coinvolta.

La fine di una relazione turbolenta

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno messo fine alla loro relazione a ottobre 2023, in un periodo caratterizzato da disaccordi e tensioni costanti. Durante la separazione, le dinamiche tra i due sono divenute sempre più conflittuali, culminando nell’attuale situazione legale. La coppia, che ha condiviso momenti di notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, ha visto il loro legame trasformarsi da un apparente sogno a una drammatica realtà di accuse e reazioni violente.

Recentemente, incidenti specifici, come la reazione di Basciano alla notizia di Sophie a cena con un amico del mondo della moda, hanno dimostrato l’escalation della sua gelosia e dei suoi comportamenti aggressivi. L’aggressione fisica nei confronti dell’amico e i danni stimati nell’ordine di 4 mila euro rappresentano solo alcuni degli episodi di violenza su cui si concentra l’attenzione dell’inchiesta. La situazione del 35enne, nel frattempo, è seguita con interesse e preoccupazione sia dai media che dal pubblico, evidenziando una storia che va oltre il gossip e il mondo dello spettacolo, toccando temi delicati come la violenza domestica e la sicurezza delle donne.