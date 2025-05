Alessandra Mastronardi racconta le sfide della sua carriera e il bullismo subito a scuola

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella recente puntata di Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin ha accolto l’attrice Alessandra Mastronardi, nota per le sue interpretazioni in serie come I Cesaroni e L’Allieva. Durante l’intervista, Mastronardi ha condiviso esperienze personali che hanno segnato il suo percorso, rivelando come le difficoltà affrontate nel lavoro e nelle relazioni abbiano influenzato il suo approccio alla vita e alla fiducia nelle persone.

La vita e le esperienze che cambiano

Alessandra Mastronardi ha parlato di come le esperienze di vita, comprese le delusioni professionali e sentimentali, abbiano contribuito a un certo disincanto. Nonostante ciò, l’attrice ha sottolineato che questo non ha completamente offuscato la magia della vita. “C’è un disincanto che non ha tolto la magia della vita. Però di botte ne ho avute, quelle te le porti, fanno bagaglio e ci metti un po’ di più a fidarti delle persone”, ha dichiarato. Queste parole evidenziano un percorso di crescita personale, in cui le esperienze negative sono state trasformate in insegnamenti utili per affrontare il futuro.

Il bullismo e le difficoltà scolastiche

Durante l’intervista, Alessandra Mastronardi ha anche affrontato il tema del bullismo, rivelando che ha subito episodi di questo tipo durante gli anni scolastici. Non essendo una figlia d’arte, la sua determinazione a diventare attrice l’ha portata a vivere un liceo difficile a Roma. “Quegli anni furono complicati, non venivo capita. Lavoravo già, quindi ero scomoda”, ha spiegato. L’attrice ha descritto come venisse etichettata in base ai progetti pubblicitari a cui partecipava, un’esperienza che oggi definirebbe bullismo, ma che all’epoca considerava semplicemente una scuola complessa. Questo racconto mette in luce le sfide che molti giovani artisti devono affrontare, specialmente quando si trovano in un ambiente competitivo e poco comprensivo.

Il trasferimento a Londra e la crescita personale

Alessandra Mastronardi ha anche condiviso la sua esperienza di trasferimento a Londra, dove ha vissuto per otto anni. “Facevo la valigia ogni settimana per i primi sei mesi, volevo tornare a casa. Ci ho messo tanto tempo a capire cose banali, è stato difficile e poi l’ho amata”, ha raccontato. Londra, per l’attrice, è diventata una città fondamentale per la sua crescita professionale e personale. “Ero da sola, non avevo un nome e potevo cadere senza essere vista da tanti”, ha aggiunto, sottolineando come questa esperienza l’abbia aiutata a maturare e a scoprire nuove opportunità. La sua storia è un esempio di come le sfide possano trasformarsi in occasioni di crescita, rendendo ogni passo nel percorso professionale significativo e formativo.

