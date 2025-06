Alessandra Celentano si racconta: tra danza, disciplina e frecciatine a Marcello Sacchetta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso della recente puntata del podcast “In Camerino“, condotto da Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla sua carriera nel mondo della danza. L’incontro ha messo in luce non solo il suo percorso professionale, ma anche il suo approccio educativo nei confronti degli allievi di “Amici“, rivelando un lato più personale e diretto della celebre insegnante. Durante la conversazione, non sono mancati momenti di ironia, con Celentano che ha lanciato una frecciatina al conduttore riguardo al suo modo di rivolgersi a lei.

La carriera di Alessandra Celentano: dalle origini alla danza

Alessandra Celentano ha iniziato la sua carriera come ballerina, un percorso che l’ha portata a diventare una figura di riferimento nel panorama della danza italiana. Durante il podcast, ha raccontato il suo esordio nel settore, sottolineando la passione che l’ha sempre accompagnata. Tuttavia, ha anche rivelato che, se non avesse intrapreso la carriera artistica, avrebbe scelto un percorso completamente diverso: “Il mio piano B era studiare medicina. Avevo una grande passione per la materia, grazie anche a un’enciclopedia che mio padre possedeva, composta da numerosi volumi”. Questa rivelazione ha messo in evidenza la versatilità di Celentano e la sua curiosità intellettuale, che l’hanno spinta a esplorare diverse strade.

L’approccio educativo di Alessandra a “Amici”

Uno dei temi centrali dell’intervista è stato il metodo di insegnamento di Alessandra Celentano all’interno del talent show “Amici“. La docente ha affrontato le critiche ricevute per il suo approccio considerato severo. “Io penso di essere molto generosa nei confronti dei ragazzi”, ha affermato, evidenziando come la sua disciplina e rigore siano finalizzati a preparare gli allievi per le sfide del mondo della danza. Secondo Celentano, è fondamentale che i giovani ballerini sviluppino non solo abilità tecniche, ma anche un atteggiamento forte e resiliente. “Se illudi i ragazzi, gli fai solo del male”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di insegnare regole e disciplina.

La sua visione educativa si basa sulla convinzione che il lavoro duro e la dedizione portino a risultati significativi. “Se lavori sodo, la vacanza sarà un premio grandissimo”, ha dichiarato, chiarendo che la strada verso il successo richiede sacrificio e impegno. Questo approccio, sebbene possa risultare difficile da accettare per alcuni, è per lei un dovere nei confronti degli allievi.

La relazione con gli allievi e le critiche ricevute

Alessandra Celentano ha parlato anche del suo rapporto con gli allievi, evidenziando come la sua esperienza le consenta di affrontare le sfide del ruolo di insegnante con sicurezza. “Non mi sono mai sentita vulnerabile nei confronti di un allievo”, ha spiegato, sottolineando l’importanza della consapevolezza e della conoscenza nel suo lavoro. La Celentano ha messo in evidenza come, nonostante le critiche, il suo approccio abbia portato a risultati tangibili, con molti ex allievi che oggi lavorano nel settore, sia come ballerini solisti che in compagnie di danza.

“Ho sempre sentito grande stima da parte di chi ho di fronte”, ha affermato, evidenziando l’importanza di un dialogo onesto e diretto con gli allievi. La sua passione per la danza e il desiderio di trasmettere valori fondamentali come la disciplina e il rispetto per il lavoro altrui sono evidenti nel suo modo di insegnare.

Riflessioni su Stefano De Martino e Marcello Sacchetta

Infine, Alessandra Celentano ha condiviso alcune considerazioni sui suoi rapporti con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Durante il podcast, ha scherzato con Sacchetta riguardo al suo modo di rivolgersi a lei, creando un momento di leggerezza che ha rivelato un lato più informale della sua personalità. La Celentano ha dimostrato di avere un buon senso dell’umorismo, nonostante la sua reputazione di insegnante severa. Questo scambio ha reso l’intervista non solo informativa, ma anche piacevole, permettendo agli ascoltatori di scoprire un aspetto diverso della celebre ballerina e insegnante.

