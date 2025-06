Alessandra Amoroso in attesa della sua prima figlia: il tour estivo e le riflessioni sulla maternità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessandra Amoroso, celebre cantante italiana, ha recentemente fatto il suo ritorno sul palco con il pancione in bella vista, in attesa della sua prima figlia, Penelope Maria. A 39 anni, la artista vive un momento unico della sua vita, condividendo questa esperienza con il compagno Valerio Pastore, sound engineer che la supporta anche dietro le quinte. La sua carriera musicale si intreccia ora con la gioia della maternità, creando un vero e proprio tour di famiglia.

Il tour estivo e l’album “Io non sarei”

Il “Fino a qui Summer Tour” di Alessandra Amoroso è iniziato l’11 giugno presso le Terme di Caracalla a Roma e proseguirà fino al 7 agosto. Tuttavia, le ultime tre date sono state cancellate per consentire alla cantante di prepararsi al parto, previsto per il 9 settembre. In scaletta, oltre ai brani iconici che l’hanno resa famosa, c’è anche spazio per il nuovo album “Io non sarei“, uscito a fine maggio. Questo disco rappresenta un viaggio di due anni di vita, musica e trasformazioni personali. Alessandra ha dichiarato di trovarsi in uno stato di grazia assoluto, sottolineando come abbia smesso di combattere contro se stessa e le sue insicurezze.

La gravidanza sul palco

Durante le esibizioni, Alessandra si muove con naturalezza, accettando i cambiamenti che la gravidanza porta con sé. Ha scherzato sul fatto che le sue corde vocali si sono ingrossate, ma ha anche espresso la determinazione a continuare a cantare fino all’ultimo. La cantante è consapevole di essere in una posizione privilegiata, potendo conciliare la carriera musicale con la futura maternità. Ha riflettuto sul fatto che molte donne si trovano a dover scegliere tra lavoro e famiglia, tra carriera e affetti, e ha espresso il desiderio di essere un esempio positivo per le madri che si trovano in situazioni simili.

Il significato del nome Penelope Maria

Il nome scelto per la sua bambina, Penelope, ha suscitato curiosità e discussioni. Alessandra ha rivelato di aver sempre amato questo nome, mentre Maria è stato scelto in onore della nonna, che rappresenta un’importante figura di riferimento nella sua vita. Quando le è stato chiesto se ci fosse un collegamento con Maria De Filippi, la conduttrice che l’ha scoperta, Alessandra ha risposto con un sorriso, riconoscendo l’importanza di Maria nel suo percorso artistico. La conduttrice, tra l’altro, è stata tra le prime a intuire la gravidanza di Alessandra, quando la cantante le ha chiesto un consiglio su dove effettuare delle analisi a Roma.

Un desiderio di presenza e amore

In questa nuova fase della sua vita, Alessandra ha un desiderio chiaro: essere per sua figlia ciò che ha avuto da bambina. Vuole essere una madre presente, come lo sono state sua madre e sua nonna per lei. Al suo fianco, c’è sempre Valerio, il compagno che la sostiene sia nella vita privata che nella carriera musicale. Alessandra ha condiviso come Valerio le abbia insegnato ad amarsi e ad accettarsi per quella che è. Ha descritto Valerio come un dono che le sta regalando un altro dono: Penelope, la loro futura figlia.

