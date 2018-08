Alec Baldwin con Joaquin Phoenix nel nuovo “Joker”

L’attore Alec Baldwin entra ufficialmente nel cast del nuovo film su Joker con protagonista Joaquin Phoenix, prodotto dalla Warner Bros.

Alec Baldwin nei panni di Thomas Wayne nel film sul Joker

Le riprese del nuovo film sulle origini del cattivissimo pagliaccio principe del crimine di Gotham City, inizieranno tra due settimane a New York. Veste i panni di Joker l’attore Joaquin Phoenix come già annunciato da tempo, si aggiunge allo stellare cast di questo progetto cinematografico targato Warne Bros anche l’attore neo sessantenne Alec Baldwin.

Baldwin attualmente è al cinema nella veste di agente capo dell’IMF nel film con protagonista Tom Cruise “Mission: Impossible – Fallout“, mentre per il nuovo lungometraggio sulle origini del Joker si cala nel ruolo di Thomas Wayne, padre di Bruce Wayne che ancora una volta sarà chiamato a intervenire nei panni di Batman per difendere la sua città dalla follia del Jocker.

Un businessman dal look eccentrico e i modi sgarbati, ecco l’identikit del nuovo soggetto che Alec Baldwin andrà a interpretare in questo film. Il suo, come si sa già dai celeberrimi fumetti, è un ruolo chiave per comprendere le ragioni che spingeranno Bruce a indossare la maschera dell’uomo pipistrello.

Il cast e la produzione del nuovo film sul Joker

Oltre a Phoenix nei panni di Jocker e Baldwin in quelli del padre di Batman, nel cast dell’atteso film sulle origini del pagliaccio, figurano altri nomi di importanti star di Hollywood. Robert De Niro, Zazzie Beetz, Frances Conroy e Marc Maron sono i nomi ufficiali di questa pellicola che già si preannuncia un capolavoro del cinema moderno.

La regia del film è a cura di Todd Phillips, noto per aver diretto tutti e tre i film della trilogia della commedia “Una notte da leoni”. La produzione è a cura della casa di produzione Warner Bros, che secondo alcune indiscrezione ha già messo a disposizione 55 milioni di dollari per la realizzazione di questo progetto.

I produttori del film sul Joker, hanno dichiarano che questa nuova pellicola avrà dei toni molto dark e che la trama seguirà in maniera dettagliata le vicende raccontate nel fumetto di riferimento.

Il film verrà presentato nelle sale cinematografiche americane a partire dal 4 ottobre 2019.

Chiara Broglietti

28/08/2019