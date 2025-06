Aldo Montano torna in ospedale per un intervento alla spalla: il campione affronta una nuova sfida

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A un anno dall’operazione all’anca, Aldo Montano ha fatto ritorno in ospedale per un nuovo intervento chirurgico. L’ex campione di scherma ha condiviso la notizia con i suoi follower su Instagram, mostrando il suo spirito ironico anche in questo momento delicato. Montano, che nel giugno 2024 aveva subito un intervento per l’inserimento di una protesi all’anca, ora si trova a dover affrontare un problema alla spalla, un inconveniente che lo ha costretto a fermarsi nuovamente.

Aldo Montano e il suo nuovo intervento

L’ex schermidore ha rivelato il suo nuovo ricovero attraverso un post sui social, dove ha condiviso una foto dall’ospedale. Con il consueto tono scherzoso, ha scritto: «Work in progress… again!». Montano ha spiegato che la scherma gli ha regalato molte soddisfazioni, ma ha anche richiesto un prezzo da pagare in termini di salute. «Oggi è il turno della spalla», ha aggiunto, sottolineando la sua determinazione a risolvere il problema. Aldo ha espresso gratitudine nei confronti del dottor Giuseppe Porcellini e del personale medico dell’ospedale di Sassuolo, dove è attualmente ricoverato, per le cure ricevute.

La storia degli interventi chirurgici di Montano

Il campione di scherma non è nuovo agli interventi chirurgici. Nel 2016, si era già sottoposto a un’operazione alla spalla destra. Durante un’intervista nel 2022, aveva rivelato di dover affrontare anche un intervento alla spalla sinistra, affermando: «Devo rimettermi a posto per fare la mia seconda parte di vita». Montano ha riconosciuto di aver usurato il suo corpo a causa degli anni di attività sportiva intensa, e ora si trova a dover affrontare le conseguenze di questa carriera.

La reazione di Montano e il supporto dei fan

Nel suo messaggio sui social, Aldo Montano ha voluto ringraziare la sua famiglia e i suoi amici per il supporto in questo momento difficile. Ha scritto: «Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino, a chi mi cura e a chi mi sopporta». Con una mentalità da guerriero, ha affermato che questa non è la prima riparazione e non sarà l’ultima, ma ha ribadito la sua determinazione a rialzarsi e ripartire. Dopo l’intervento, Montano dovrà indossare un tutore per alcune settimane e, successivamente, inizierà un percorso di riabilitazione per tornare in forma.

La carriera di Aldo Montano e il suo impatto nello sport

Aldo Montano è una figura di spicco nel mondo della scherma, avendo rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali. La sua carriera è costellata di successi, tra cui medaglie olimpiche e titoli mondiali. La sua dedizione allo sport è stata fonte di ispirazione per molti giovani atleti. Nonostante le sfide fisiche che ha affrontato, Montano continua a essere un simbolo di resilienza e determinazione, dimostrando che ogni ostacolo può essere superato con il giusto atteggiamento e il supporto delle persone care.

Ultimo aggiornamento: giovedì 5 giugno 2025, 11:54.

