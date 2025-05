Alberto Matano parla del futuro di Domenica In e delle sue ambizioni al Festival della TV di Dogliani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Al Festival della TV di Dogliani, Alberto Matano ha affrontato il tema della successione a Domenica In, un argomento che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media. Con l’ipotesi di Mara Venier come sua possibile erede, il conduttore de La Vita in Diretta ha espresso le sue opinioni in merito, chiarendo la sua posizione e le sue aspirazioni professionali.

La successione a Domenica In: parole di Matano

Durante l’evento, Matano ha commentato la questione della successione a Domenica In, sottolineando che non ama utilizzare termini come “erede” o “successione”. Secondo il conduttore, l’idea di un erede implica la mancanza di qualcuno, e ha affermato: “Mara c’è. L’erede di Mara è Mara“. Con queste parole, Matano ha voluto mettere in evidenza il suo rispetto per la conduttrice attuale e la sua volontà di non entrare in una competizione per il suo posto. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni, lasciando intendere che per il momento non ha intenzione di prendere il suo posto, ma piuttosto di concentrarsi su progetti futuri.

Ambizioni per il futuro: un passo verso la prima serata

Alberto Matano ha rivelato di essere pronto a continuare la sua avventura con La Vita in Diretta, un programma che richiede un impegno costante e che non prevede pause. Tuttavia, ha anche espresso il desiderio di evolvere professionalmente, mirando a un formato di infotainment in prima serata su Rai1. Matano ha dichiarato che vorrebbe costruire un tipo di racconto che attualmente manca nel panorama televisivo, un progetto che risponda alle esigenze del pubblico. La sua esperienza nel servizio pubblico e la capacità di raccontare storie lo rendono fiducioso nella possibilità di realizzare questa ambizione.

La Rai e le proposte da altre reti

Matano ha anche affrontato la questione di eventuali proposte da altre reti televisive, affermando che non gli sono mancate suggestioni da parte di agenti. Tuttavia, ha sottolineato il suo attaccamento alla Rai, esprimendo gratitudine per l’azienda che gli ha permesso di esprimere la sua creatività. Ha affermato: “Finché avrò la libertà di fare quello che mi piace, che il pubblico riconosce, non vedo una ragione” per lasciare la Rai. Questo attaccamento alla sua attuale posizione sembra riflettere un desiderio di stabilità e continuità nella sua carriera.

Le ambizioni di Sanremo e le polemiche passate

Nonostante le sue aspirazioni, Matano ha frenato le speculazioni riguardo a una sua partecipazione come conduttore al Festival di Sanremo. Ha dichiarato di non vedersi nel ruolo di presentatore del festival, preferendo continuare a intrattenere il pubblico nel modo in cui ha sempre fatto. Ha anche risposto a critiche di maschilismo emerse dopo la sua lite con Lorella Cuccarini, sua ex collega, durante la co-conduzione di La Vita in Diretta. Matano ha voluto chiarire la sua posizione, dimostrando di essere consapevole delle dinamiche di genere nel mondo della televisione e di voler affrontare le polemiche con serietà.

L’intervista di Matano al Festival della TV di Dogliani ha offerto uno spaccato interessante sulle sue aspirazioni professionali e sulla sua visione del futuro, rivelando un conduttore impegnato e riflessivo, pronto a esplorare nuove opportunità nel panorama televisivo italiano.

