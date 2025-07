Alba Parietti festeggia i 64 anni al Jackie O’ di Roma, ma senza il compagno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alba Parietti ha recentemente festeggiato il suo compleanno in un’atmosfera gioiosa e circondata da amici, ma senza la presenza del compagno Fabio Adani. La showgirl ha condiviso sui social le immagini della sua festa, che si è tenuta al noto locale Jackie O’ di Roma, un luogo iconico per eventi e celebrazioni nella capitale. Questo compleanno segna un momento significativo per Alba, che ha scelto di circondarsi di affetti sinceri in un periodo di cambiamenti personali.

Una serata di festa al Jackie O’

La celebrazione del compleanno di Alba Parietti si è svolta in un ambiente festoso e accogliente. La showgirl ha indossato un elegante abito ricamato con paillettes di Parosh, un look che ha catturato l’attenzione dei presenti. La festa è stata organizzata con cura, con una lunga tavolata decorata con fiori e tamburelli, pronti a scatenare la gioia degli invitati al suono della musica. Alba ha espresso la sua gratitudine verso gli amici, sottolineando l’importanza del loro affetto e della loro presenza in un momento così significativo della sua vita.

Il locale Jackie O’, gestito da Beatrice e Veronica Iannozzi, è noto per la sua atmosfera vivace e per la qualità dei suoi eventi. Durante la serata, Alba ha ricevuto numerosi auguri e manifestazioni di affetto, rendendo il suo compleanno un evento memorabile. La showgirl ha condiviso sui social la sua felicità, evidenziando l’importanza di avere accanto persone care in occasioni speciali.

L’assenza di Fabio Adani

Nonostante la gioia della festa, un elemento ha colpito l’attenzione: l’assenza di Fabio Adani, il manager con cui Alba aveva recentemente ufficializzato una riconciliazione dopo una crisi. Solo tre mesi dopo il loro ritorno di fiamma, la showgirl si ritrova nuovamente single. Le immagini della festa non mostrano traccia di lui, suggerendo che la relazione potrebbe aver subito un nuovo scossone. Questo aspetto ha suscitato curiosità tra i fan e gli osservatori del mondo dello spettacolo, che si interrogano sulle dinamiche della vita sentimentale di Alba.

La showgirl ha scelto di non commentare pubblicamente la sua situazione sentimentale, concentrandosi invece sulla celebrazione e sull’affetto dei suoi amici. La sua capacità di affrontare i cambiamenti con positività è evidente, e la festa è stata un chiaro segnale della sua determinazione a godere della vita, nonostante le difficoltà.

Un legame speciale con la famiglia

Durante la festa, non è mancata la presenza di Franco Oppini, ex marito di Alba e padre di suo figlio Francesco. I due, che sono stati sposati dal 1981 al 1990, hanno mantenuto un buon rapporto, dimostrando che le relazioni familiari possono evolversi positivamente anche dopo una separazione. Franco ha partecipato alla celebrazione con la sua attuale moglie, Ada Alberti, e Alba ha condiviso con affetto il legame che si è creato tra di loro, definendo la loro famiglia come “una bella famiglia”.

Il figlio Francesco, impegnato in un evento televisivo, non ha potuto partecipare alla festa, ma ha comunque voluto dedicare un pensiero speciale alla madre. Il suo messaggio affettuoso ha sottolineato l’importanza di questo giorno per Alba, rendendo omaggio al legame indissolubile tra madre e figlio.

Alba Parietti continua a dimostrare la sua resilienza e il suo spirito vivace, affrontando le sfide della vita con un sorriso e circondata dall’affetto delle persone che la amano.

