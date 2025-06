Al Bano: Riflessioni e rivelazioni nel salotto di ‘Storie al bivio show’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Al Bano Carrisi, noto cantante e icona della musica italiana, torna a far parlare di sé con un’intervista rilasciata a Monica Setta nel programma ‘Storie al bivio show‘, in onda martedì 24 giugno su Rai 2. Durante la conversazione, l’artista affronta temi delicati e personali, rivelando il suo stato d’animo riguardo al Festival di Sanremo, alla sua vita privata e ai ricordi legati alla figlia Ylenia, scomparsa nel 1993. La sua testimonianza offre uno spaccato della sua vita, tra successi e dolori, e mette in luce la sua visione del mondo dello spettacolo.

La delusione per Sanremo e il giudizio del pubblico

Al Bano esprime la sua amarezza riguardo al Festival di Sanremo, un evento che ha sempre difeso nonostante le critiche. In particolare, il cantante si sente deluso per non essere stato invitato nuovamente, dopo aver ricevuto promesse che non sono state mantenute. “Ho sempre difeso Sanremo quando tutti l’attaccavano”, afferma, sottolineando che il suo desiderio di tornare sul palco è forte. Tuttavia, si interroga sul perché debba essere giudicato da figure come Amadeus o Carlo Conti, affermando che solo il pubblico ha il diritto di esprimere un giudizio su di lui. Questa riflessione mette in evidenza il legame profondo che Al Bano ha con i suoi fan, che lo hanno sempre sostenuto nel corso della sua carriera.

La scomparsa di Ylenia e le accuse infondate

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è dedicato alla figlia Ylenia. Al Bano racconta il dolore e la sofferenza che ha vissuto dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1993. “Ho avuto una vita piena con i miei bassi, naturalmente”, dice, ma aggiunge che le accuse ricevute in merito alla scomparsa della figlia sono state le più dolorose. Alcuni rumors lo hanno accusato di nascondere Ylenia per ottenere visibilità, un’accusa che Al Bano considera squallida e infondata. Questo episodio evidenzia non solo il dolore personale dell’artista, ma anche le difficoltà che le celebrità devono affrontare quando la loro vita privata viene messa sotto i riflettori.

Amori e relazioni: da Romina a Loredana

Nel corso dell’intervista, Al Bano ripercorre anche la sua vita sentimentale, parlando della storica relazione con Romina Power. “Con Romina finì l’amore e lo accettai”, afferma, dimostrando una certa serenità riguardo al passato. La sua storia con Loredana Lecciso è un altro capitolo importante della sua vita. Al Bano racconta come, dopo la fine della relazione con Romina, Loredana sia entrata nella sua vita portando gioia e nuovi stimoli. “Non credo sia necessaria una carta da bollo per dirsi ‘ti amo’”, spiega, evidenziando la genuinità del loro legame. La nascita di Jasmine e Albano Jr., soprannominato Bido, ha arricchito ulteriormente la sua vita familiare.

I ricordi di un giovane artista e la vita a Milano

Al Bano ricorda con nostalgia i suoi inizi nel mondo della musica, quando, da giovane, si trasferì a Milano per inseguire il suo sogno. “Canto da quando ero piccolo”, racconta, e ricorda la prima canzone dedicata a suo padre. La sua avventura a Milano non è stata priva di difficoltà: “Mangiai pane e ananas per una settimana”, confessa, rivelando le sfide economiche affrontate all’inizio della sua carriera. Nonostante le difficoltà, Al Bano considera quel periodo fondamentale per la sua crescita artistica e personale. “Milano mi ha fatto sbloccare”, afferma, sottolineando come la città abbia rappresentato un punto di svolta nella sua vita.

Al Bano Carrisi continua a essere una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico con la sua musica e le sue storie di vita. La sua intervista a ‘Storie al bivio show‘ offre uno sguardo intimo e sincero su un artista che ha saputo affrontare le sfide della vita con determinazione e passione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!