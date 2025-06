Ahlam El Brinis: La modella padovana affronta la paura dell’acqua nell’Isola dei Famosi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Ahlam El Brinis, una modella di 28 anni originaria di Padova, è attualmente una delle concorrenti della diciannovesima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”. La sua partecipazione, sebbene segnata da una forte determinazione, è complicata da una profonda fobia dell’acqua e del mare aperto. Questa paura potrebbe influenzare negativamente la sua esperienza nel programma, rendendo difficile il suo cammino verso la vittoria.

La fobia dell’acqua: un ostacolo significativo

Ahlam ha rivelato di soffrire di una marcata paura dell’acqua, in particolare quando si trova in situazioni in cui non riesce a toccare il fondo. Questa fobia rappresenta un ostacolo considerevole in un contesto come quello dell’Isola dei Famosi, dove le prove quotidiane richiedono spesso di immergersi in mare. La modella ha espresso il desiderio di superare questa paura, sperando di trovare qualcuno tra i suoi compagni d’avventura disposto a insegnarle a nuotare anche in acque profonde. La sua vulnerabilità in questo ambito è evidente, e la paura di affrontare il mare potrebbe compromettere le sue possibilità di rimanere nel gioco.

Le prove e il rischio di eliminazione

La fobia di Ahlam ha avuto un impatto diretto sulle sue prestazioni nelle prove del reality. Durante una delle sfide, che prevedeva il recupero di forzieri in mare e la costruzione di una scala per accendere un fuoco, la sua paura ha limitato il suo contributo al team. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo al suo futuro nel programma, poiché le prove sono fondamentali per garantire la permanenza nel gioco. La pressione di dover affrontare le sfide senza poter contare su una piena partecipazione ha aumentato il rischio di eliminazione per la modella, rendendo la sua avventura sull’isola ancora più complessa.

Un percorso di determinazione e resilienza

Nonostante le difficoltà attuali, Ahlam ha dimostrato in passato una notevole determinazione nel perseguire i suoi obiettivi. La sua partecipazione a Miss Italia nel 2015 ha suscitato polemiche e minacce, in parte a causa delle sue origini marocchine e della sua religione musulmana. Tuttavia, Ahlam ha affrontato le critiche con coraggio, dichiarando: “Sono una ragazza di origine marocchina nata e cresciuta in Italia. E sono musulmana, anche se non praticante. Voglio coronare il mio sogno di partecipare a Miss Italia. C’è qualcosa di male?”. Questa esperienza ha messo in luce la sua resilienza e la capacità di affrontare le avversità, qualità che potrebbero rivelarsi fondamentali anche durante il suo percorso sull’Isola dei Famosi.

La sua avventura nel reality rappresenta un ulteriore banco di prova per Ahlam, non solo per le sfide fisiche che dovrà affrontare, ma anche per la sua capacità di superare le paure e dimostrare la sua determinazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!