After: cinque film da vedere se lo hai amato

Se il mondo travolgente di Tessa e Hardin ti ha catturato, allora sei pronto per esplorare altri film che ti faranno battere il cuore e ti faranno riflettere sul potere dell’amore. In questo articolo, ti presenteremo cinque film che dovresti assolutamente vedere se After è stato uno dei tuoi preferiti. Da storie di amore adolescenziale a relazioni mature e complesse, questi film offrono una varietà di emozioni e esperienze romantiche che ti lasceranno senza fiato e ti faranno desiderare di tuffarti nuovamente nel mondo delle passioni amorose sul grande schermo

Il lato positivo

Il Lato Positivo un film del 2012 diretto da David O. Russell e basato sul romanzo omonimo di Matthew Quick. Il film ha ottenuto un grande successo di critica e ha ricevuto numerose nomination e premi, inclusi gli Academy Awards. La storia ruota attorno a Pat Solatano, interpretato da Bradley Cooper, un uomo che ha appena trascorso otto mesi in un ospedale psichiatrico a causa di una crisi nervosa. Dopo essere stato dimesso, Pat cerca di rimettere in sesto la sua vita e riconquistare sua moglie Nikki, nonostante le difficoltà legate alla sua malattia mentale. Nel corso del film, Pat incontra Tiffany, interpretata da Jennifer Lawrence, una giovane vedova con problemi emotivi propri. I due iniziano a fare amicizia e a sostenersi reciprocamente nel percorso di guarigione. Se avete amato After, questo film vi farà immergere in un’atmosfera romantica unica ed indimenticabile, facendovi sognare ad occhi aperti.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Se amate le storie romantiche e passionali come quelle di After, non potrete non amare Eternal Sunshine of The Spotless Mind, conosciuto in italiano come Se mi lasci, ti cancello. Questo film è, infatti, noto per essere un’opera di fantasia straordinaria e una delle più affascinanti storie d’amore dell’ultimo decennio. La trama segue Joel Barish, interpretato da Jim Carrey, e Clementine Kruczynski, due persone che si incontrano casualmente e si innamorano. Tuttavia, dopo una serie di conflitti e incomprensioni, Clementine decide di sottoporsi a un procedimento medico sperimentale che le cancellerà tutti i ricordi legati a Joel. Quando Joel scopre ciò che ha fatto Clementine, decide di fare lo stesso e si sottopone a una procedura per cancellare i ricordi di lei dalla sua mente. La storia si sviluppa in gran parte all’interno della mente di Joel mentre i suoi ricordi vengono cancellati uno a uno.

Io Prima di Te

Io Prima di Te è un film del 2016 basato sull’omonimo romanzo di Jojo Moyes. Il film è stato diretto da Thea Sharrock e ha ricevuto un’ampia attenzione per la sua toccante storia d’amore e le interpretazioni degli attori protagonisti. La trama ruota attorno a Louisa “Lou” Clark, interpretata da Emilia Clarke, una giovane donna con un lavoro nel campo dell’assistenza a domicilio. Quando Lou perde il suo lavoro, viene assunta come assistente di Will Traynor, interpretato da Sam Claflin. Will è un uomo ricco e di successo che è rimasto paralizzato a causa di un incidente d’auto e si è chiuso in sé stesso, soffrendo profondamente per la sua condizione. Oltre alla tematica amorosa, la pellicola affronta temi complessi, tra cui il significato della vita, l’accettazione di se stessi e delle persone che amiamo, e la dignità nell’affrontare gravi disabilità.

Chiami col tuo Nome

Diretto da Luca Guadagnino e basato sul romanzo omonimo di André Aciman, Chiamami col tuo Nome è un film che vi piacerà sicuramente se avete amato After. Durante la storia seguiamo Elio Perlman, interpretato da Timothée Chalamet, e il giovane assistente di ricerca Oliver, interpretato da Armie Hammer, che trascorrono un’estate nella villa di famiglia di Elio in Italia. Nel corso della loro permanenza, Elio e Oliver sviluppano una connessione profonda che si trasforma in un’intensa storia d’amore. Con le sue inquadrature, il ritmo lento e scene di forte impatto, il film cattura il tumulto delle emozioni e la scoperta di sé che accompagnano il primo amore. La sceneggiatura, la cinematografia e le performance degli attori sono stati ampiamente elogiati, con Timothée Chalamet che è stato candidato all’Oscar come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione di Elio.

La probabilità statistica dell’Amore a prima vista

Concludiamo infine con una nuova commedia di Netflix che, se cercate qualcosa come After, fa assolutamente al caso vostro. Si tratta di La probabilità statistica dell’Amore a prima vista, basato sul romanzo omonimo di Jennifer E. Smith. La storia segue Hadley, una diciassettenne con una vita familiare complicata, è diretta a Londra per il matrimonio del padre. Oliver, un giovane londinese, è tornato a casa per una visita. Nonostante le circostanze apparentemente casuali del loro incontro, i due si sentono attratti l’uno dall’altro e trascorrono il volo a conoscersi meglio. Durante il corso della giornata, affrontano le proprie preoccupazioni personali e familiari e scoprono l’importanza del destino e delle connessioni umane. Amore, famiglia, crescita personale e le straordinarie coincidenze della vita: questi sono tutti i temi affrontati in questa commedia d’amore leggera e piacevole.