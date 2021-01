Adrift è il nuovo horror Blumhouse con protagonista Jared Leto

Darren Aronofsky e Jared Leto tornano a collaborare insieme nell’horror “Adrift” della Blumhouse.

“Adrift” segna una nuova collaborazione tra Jared Leto e Darren Aronofosky

Dopo il grande e lontano successo di “Requiem for a Dream” con protagonista Jared Leto e regista Darren Aronofsky, i due tornano a lavorare insieme in “Adrift”. Secondo Deadline, Leto sarà appunto il personaggio principale del nuovo thriller horror della Blumhouse. La casa di produzione fa ben sperare, considerando che Jason Blum raramente sbaglio un colpo nella realizzazione e distribuzione di pellicole di questo genere.

Basato sull’omonimo racconto di Koji Suzuki, autore anche di “The Ring”, “Adrift” si svolge in mare aperto e segue un peschereccio che, durante una breve traversata, scopre uno yacht abbandonato. Quando un marinaio accetta di prendere, da solo, il controllo dello yacht, per assicurarsi che venga rimorchiato in porto, capisce perché i suoi membri dell’equipaggio più esperti la chiamavano “la nave fantasma”. Leto ha iniziato a lavorare al progetto tempo fa, sembra infatti che la storia fosse già in giro da 10 anni. È stato l’attore stesso a convincere Aronofsky a occuparsi della regia.

Un genere nuovo per il regista

Aronofsky scriverà inoltre la sceneggiatura, insieme a Luke Dawson. Il progetto ha già un certo numero di acquirenti. Aronofsky è comunque anche impegnato in “The Whale” per la A24, ma sembra che la maggior parte del suo tempo lo dedicherà a “Adrift”. Le riprese di “The Whale” inizieranno a marzo, quindi presto si capirà se il regista si occuperà di due film contemporaneamente.

“Adrift” è il primo vero horror diretto da Aronofsky che, nei suoi film, ha sempre una matrice di inquietudine, ma che questa volta si avvicina decisamente di più al genere dell’orrore. Leto e Aronofsky hanno visto entrambi le loro popolarità e fama aumentare nel 2000 con l’uscita di “Requiem for a Dream”, quindi si tratta davvero di un’ottima reunion sia per l’attore che per il regista. Leto sarà inoltre il prossimo protagonista del thriller della Warner Bros. “The Little Things”, che debutterà nelle sale e su HBO Max il 29 gennaio 2021.

28/01/2021

Giorgia Terranova