Adriano Panatta ricorda il suo matrimonio a Venezia: un giorno indimenticabile tra intimità e celebrazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La storia d’amore tra Adriano Panatta e Anna Bonamigo si è svolta in un contesto unico e suggestivo: Venezia. L’ex campione di tennis ha recentemente condiviso i dettagli del suo matrimonio, avvenuto nel 2020, in un’atmosfera intima e speciale. Questo racconto si intreccia con l’attualità, poiché la città lagunare è tornata al centro dell’attenzione per le nozze di Jeff Bezos. Panatta, con il suo stile inconfondibile, ha saputo mescolare ironia e sincerità nel ricordare il giorno delle sue seconde nozze.

Un matrimonio indimenticabile in tempi difficili

Il 10 ottobre 2020, Venezia ha fatto da sfondo a un matrimonio che resterà impresso nella memoria di Adriano Panatta e Anna Bonamigo. In un periodo segnato dalla pandemia di Covid-19, la città era quasi deserta e le misure di sicurezza imponevano l’uso della mascherina. Nonostante le difficoltà, Panatta ha descritto il suo matrimonio come un evento da ricordare, caratterizzato da un’atmosfera intima e da una selezione ristretta di invitati: «È stato un giorno da ricordare, un matrimonio intimo, con le persone a cui davvero volevamo bene».

La cerimonia si è svolta nella splendida sala degli stucchi di Ca’ Farsetti, con Carlo Nordio, all’epoca non ancora ministro, a officiarla. Presenti anche i sindaci di Treviso e Venezia, Mario Conte e Luigi Brugnaro. Panatta ha sottolineato che la scelta di un matrimonio ridotto non è stata solo una necessità imposta dalla situazione sanitaria, ma anche una preferenza personale: «Matrimonio intimo per necessità, ma anche per scelta. Non ci piace strafare».

Un amore che ha superato il tempo

La storia tra Panatta e Bonamigo ha radici profonde, risalenti a quando Anna era una giovane fan del tennis, con un poster di Panatta appeso nella sua camera. Il loro primo incontro avvenne in Sardegna, dove si scambiarono cortesie, ma il destino li ha ricondotti insieme nel 2013. Da quel momento, la coppia ha iniziato a costruire una relazione che li ha portati a coronare il sogno di un matrimonio a Venezia nel 2020, all’età di 70 anni per Panatta e qualche anno in meno per Anna.

Il giorno delle nozze, Panatta si è presentato elegantissimo in un abito blu, mentre Anna ha indossato un abito di Christian Dior, completato da un bouquet minimalista. Il testimone dello sposo è stato Philippe Donnet, amico e socio in affari, che ha anche messo a disposizione il Palazzo Morosini per il ricevimento. Panatta ha ricordato con gioia la presenza dei suoi familiari e amici più cari, sottolineando l’importanza di condividere quel momento con le persone che contano di più nella sua vita.

Atmosfera festosa e riflessioni sul presente

Il ricevimento ha avuto un’atmosfera rilassata e cordiale, con la presenza di alcuni giornalisti e fan. Panatta ha descritto il suo stato d’animo come sinceramente felice, avendo accanto le persone a lui più care. «Con piacere abbiamo fatto qualche foto, scambiato qualche battuta. Era un giorno di festa», ha dichiarato. In un contesto in cui le celebrazioni di nozze sono state spesso criticate per l’impatto ambientale e sociale, Panatta ha difeso la scelta di Bezos di celebrare a Venezia, affermando che i suoi ospiti sono consapevoli dei problemi della città e stanno cercando di limitare l’impatto delle loro nozze.

Riguardo alla sicurezza, Panatta ha mostrato un sorriso ironico nei confronti della presenza di bodyguard e marines per le celebrazioni di Bezos. Ha affermato: «A Bezos e a sua moglie auguro felicità. Quanto ai marines… diciamo che per ora riesco a difendermi da solo». La sua affermazione riflette un approccio disinvolto e un senso di indipendenza, che caratterizzano non solo la sua vita personale, ma anche la sua carriera sportiva.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!