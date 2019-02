Oscar 2019: Adam Lambert e i Queen presenti per un esibizione

Brian May e Roger Taylor, i restanti membri della storica rock band britannica, faranno una performance alla premiazione dell’Academy con il loro cantante attuale, Adam Lambert. Un Twitter di quest’ultimo pare confermare la recente notizia.

Oscar 2019: un grande ritorno in auge dei Queen

C’era da aspettarsi sicuramente una partecipazione speciale del gruppo rock ai Premi Oscar 2019, dopo il successo di pubblico e anche di nomination del film di Bryan Singer “Bohemian Rhapsody“, il quale tratta di alcuni storici momenti della band (dalla loro nascita al concerto al Live Aid) e durante la lavorazione della pellicola, vi è stata appunto la collaborazione del tastierista May e del batterista Taylor. Il film sui Queen al momento è candidato a cinque Premi Oscar: Miglior Film, Miglior attore protagonista (Rami Malek), Miglior Montaggio, Miglior Montaggio Sonoro e Miglior Sonoro. Adam Lambert, la voce del gruppo di questi anni, ha scritto sul suo account Twitter: “We will rock The Oscars Feb 24th. 5pm PST.” Oltre al riferimento ad una delle canzoni più famose della band (“We will rock you”), il cantante conferma ufficialmente la presenza dei Queen alla cerimonia della 91° edizione dei Premi Oscar.

Oscar 2019: non solo la rock band, ma vi saranno altri grandi artisti

É notizia ormai certa che non vi sarà un presentatore fisso della premiazione, ma vari artisti tra attori, registi, atleti e altri. Difatti Serena Williams, una delle più forti tenniste al mondo, è annunciata come una delle presentatrici dei premi.

Oltre a questa stella del tennis, c’è da ricordare i nomi di: Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi“, “Escobar – il fascino del male“), Samuel L. Jackson (“Pulp Fiction“, “The Avengers”), Charlize Theron (“L’avvocato del Diavolo”, “Mad Max – Fury Road“), Daniel Craig (“Casinò Royale“, “La truffa dei Logan“), Laura Dern (“Jurassic Park”, “The Founder“) e tanti altri. Ci saranno anche le varie performance dei cantanti delle canzoni candidate nella categoria “Miglior Canzone”: ad esempio Lady Gaga e Bradley Cooper si esibiranno per il film “A Star is Born“.

Francesco Fabrizi

19 febbraio 2019