Abracadabra: il finale di “The Prestige” è davvero sconvolgente

The Prestige è un film del 2006 diretto da Christopher Nolan, tratto dall’omonimo romanzo di Christopher Priest. Il film è stato accolto favorevolmente da critica e pubblico incassando nel primo fine settimana 14801808 $. Nel complesso il film ha incassato 109 676 311 $. La pellicola ha anche ricevuto due candidature agli Oscar, per la miglior fotografia a Wally Pfister e per la miglior scenografia a Nathan Crowley e Julie Ochipinti.

The Prestige, la trama

Il film è ambientato nella Londra di fine ‘800 e narra la storia di due maghi-illusionisti Alfred Borden (Christian Bale) e Robert Angier (Hugh Jackman), amici e colleghi insieme a Julia moglie di quest’ultimo.

Quando Julia muore durante un numero detto fuga subacquea, Robert incolpa Alfred per la sua morte e da quel momento le loro strade e carriere si dividono dando vita ad una spietata rivalità.

Diventati illusionisti molto conosciuti, Angier si esibisce come “Il grande Danton“, mentre Borden utilizza il nome de “Il Professore“. Un gioco spietato per dimostrare chi sia il migliore, porta i due al sabotaggio reciproco degli spettacoli con conseguenze anche gravi.

La famosa scena del film

Borden viene impiccato e le sue ultime parole sono “Abracadabra”. Nascosta la macchina nei sotterranei del teatro, Angier vede ricomparire Borden, che – dopo avergli sparato – gli rivela la vera chiave del suo trucco del “Trasporto umano”, confermando l’ipotesi del sosia, che Angier aveva sempre scartato perché secondo lui era troppo banale. Borden aveva un fratello gemello, celato sotto i panni del suo collaboratore Fallon. I due, a turno, interpretavano entrambi i ruoli, non solo sul palco, ma anche nella vita, nascondendo questa verità a chiunque. Proprio per non essere scoperti, il Borden non menomato da Angier è stato costretto ad amputarsi due dita della mano sinistra. Qui di seguito la famosa scena del film che ha lasciato di stucco milioni di spettatori.