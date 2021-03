Tyler Perry ha trovato le stelle per il suo “A Jazzman’s Blues”. Joshua Boone e Solea Pfeiffer nei ruoli principali del film, che Perry ha scritto 26 anni fa.

A Jazzman’s Blues una storia lunga un quarto di secolo

“Ho aspettato un quarto di secolo per raccontare questa storia e ora è il momento. Netflix è il partner perfetto”, ha detto Perry in una dichiarazione che annuncia il film. Perry ha scritto, dirigerà e produrrà la pellicola, che è ambientata tre il 1937 e il 1987. “A Jazzman’s Blues” segue un’indagine su un omicidio irrisolto che nasconde una storia d’amore proibito, piena d’inganni e con un segreto che si nasconde da 40 anni. Michelle Sneed, presidente della produzione dei Tyler Perry Studios, produrrà il progetto. Il film, che è un progetto importantissimo per Perry, che porta avanti dal 1995. Sarà girato principalmente ai Tyler Perry Studios di Atlanta e debutterà su Netflix quest’anno. “È tempo per me di raccontare questa storia”, ha detto Perry a Variety in un intervista nel 2019. “Questo è quello che voglio fare più di ogni altra cosa”. Rivisitando il progetto durante la sua intervista Showman of the Year, Perry ha rivelato che aveva originariamente scritto i ruoli del film per se stesso, Will Smith Halle Berry , Diana Ross e Ben Kingsley . “Siamo invecchiati, non potrei mai proporre un lavoro come questo a loro”, ha spiegato. “Quindi sto cercando nuovi talenti, quei volti nuovi di zecca che si impegnano e mettono tutti loro stessi nel mestiere che amano.” Netflix continua la relazione con Perry dopo che il suo “A Fall From Grace”, debuttato a gennaio 2020, è stato visto da 39 milioni di famiglie solo nel primo mese. I film di Perry hanno incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino. Non è ancora stata annunciata una data di uscita. Giacomo Caporale