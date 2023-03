A 60 anni ci lascia Lance Reddick, il volto della serie Tv The Whire

Lance Reddick è stato trovato senza vita nella sua dimora per cause naturali. L’attore è celebre per il suo ruolo nella serie Tv HBO e per aver recitato in John Wick. A riportare la notizia del decesso è il sito TMZ. Reddick aveva 60 anni. L’ultima apparizione di Lance Reddick risale allo scorso mercoledì quando aveva pubblicato sui social un suo video in cui si trovava in casa con i suoi cani anziché alla premiere di lancio di Wick 4, il film al quale aveva lavorato. L’attore in quell’occasione non aveva specifica il motivo della sua assenza. Al momento non ci sono ulteriori elementi o dettagli specifici che possano offrire spiegazioni più dettagliate rispetto ai suoi ultimi giorni di vita.

Nato a Baltimora, nel Maryland, il 31 dicembre 1962, Reddick ha studiato alla Eastman School of Music dell’Università di Rochester a New York, dove ha conseguito la laurea, e dopo è approdato alla Yale School of Drama. Reddick lascia la moglie Stephanie Diane Day e i figli Yvonne Nicole e Christopher.

Lance Reddick ha avuto una carriera di tutto rispetto, infatti ha fatto parte di molti film e shot televisivi. Tra i più celebri sicuramente ci sono Law&Order, Oz, Bosch e Lost a Fringe. Ovviamente appena si pensa a Lance Reddick si pensa immediatamente a The Whire in cui dal 2002 al 2008 ha recitato nella serie ha interpretato il ruolo di Cedric Daniels. Negli anni 2008-2009, Reddick è Matthew Abaddon nella serie televisiva Lost.

Nel 2002 compare nel videoclip 03 Bonnie & Clyde di Jay-Z e Beyoncé nelle vesti di un ufficiale di polizia. L’attore aveva preso parte anche ad alcuni progetti che non hanno ancora visto la luce, come la serie targata Disney+ “Percy Jackson and the Olympians.” Ecodelcinema porge le proprie sentite condoglianze alla famiglia dell’attore e ai suoi cari.