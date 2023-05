5 serie tv da guardare se ti è piaciuto Bridgerton

Ispirata agli omonimi romanzi della scrittrice Julia Quinn, la serie tv Bridgerton racconta la storia del debutto di Daphne, figlia maggiore della famiglia omonima, che si affaccia per la prima volta nell’ambito matrimoniale londinese. Con i suoi drammi amorosi, intrighi di corte e continui colpi di scena, la storia è riuscita a catturare l’attenzione di moltissimi spettatori ed è proprio per questo che abbiamo deciso di consigliarvi una lista delle serie da vedere se vi è piaciuto Bridgerton.

La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton

Come prima serie da vedere non possiamo non consigliarvi La Regina Carlotta, nata all’interno dell’universo di Bridgerton. Dopo il grande successo della serie, gli showrunners hanno deciso di approfondire ancora di più il vasto universo della serie permettendo ai fan di conoscere di più riguardo le vicende amorose tra Carlotta e Re Giorgio. La storia prende piede proprio dall’inizio di questo giovane amore, dal matrimonio fino alla malattia mentale di lui. Ma Carlotta e Giorgio non sono gli unici personaggi protagonisti della storia su cui avrete la possibilità di scoprire di più: ci sono anche Lady Agatha e Violet Ledger. Entrambe amiche della Regina, avranno un ruolo importante in tutto il suo percorso.

Downton Abbey

Serie tv di genere drammatico, Downton Abbey si è conclusa ormai nel 2015 ma rimane una delle serie di questo genere più valide ed amate. Nelle sue sei stagioni, la storia ci porta all’interno della splendida tenuta Downton Abbey, situata nello Yorkshire e di proprietà del Conte e della Contessa di Grantham. Quando tutto sembra procedere bene, un tragico evento cambia le cose: dopo che il cugino del conte e suo figlio hanno perso la vita nel naufragio del Titanic, la loro dote della contessa rimane senza un erede. Il nuovo beneficiario è Matthew, un cugino di famiglia e avvocato che sembra avere loschi interessi e dei brutti rapporti con la Contessa. La serie vi porterà all’interno di una trama fatta di intrighi amorosi, complotti di corte e colpi di scena inaspettati, ricordandovi, per molti aspetti, Bridgerton.

The Crown

Nella lista delle serie consigliate se vi è piaciuto Bridgerton, non potevano non inserire The Crown, una delle serie in cui Netflix ha investito un vero e proprio capitale e che è divenuta uno dei capolavori del suo genere. Prodotta da Paul Morgan, narra la storia dell’ascesa al trono della Regina Elisabetta II – interpretata dall’attrice Claire Foy. Nella sua giovane età, la neoregina, sposata e con dei figli, deve fronteggiare i grandi cambiamenti nel regno dopo la seconda guerra mondiale, al fianco del Primo Ministro Winston Churchill (John Lithgow). Sebbene le prime due puntate abbiano un ritmo piuttosto lento, dal terzo episodio entrerete nel vivo della vicenda e non riuscirete a farne di guardare il prossimo episodio.

The Tudors

Tra le serie storiche più amate e consigliate non può mancare The Tudors – scandali a Corte, basata sulla vita e sul Regno di Enrico VIII – interpretato da Jonathan Rhys – e ricordato per lo scisma della Chiesa Anglicana dalla Chiesa Cattolica, dopo riforma protestante, e la sua pratica dell’uxoricidio che lo ha portato, negli anni, a “cambiare” una moglie dopo l’altra. La materia narrativa riporta lo spettatore nell’Inghilterra del Cinquecento attraverso un metodo da un lato legato ancora alle convenzioni televisive, dall’altro volto a innovare il modo di raccontare la storia e portare gli spettatori a trovare nuovo interesse nelle serie tv storiche, in particolare del Rinascimento. Si trattò infatti di un vero e proprio successo e la serie, nel suo debutto del 2007, fece il boom di ascolti già nei suoi primi episodi.

Reign

Infine, vogliamo concludere consigliandovi un prodotto che – nel campo delle serie storiche – si è affermata da anni come una delle più apprezzate: stiamo parlando di Reign. Ideata da Laurie McCarthy e Stephanie Sengupta, è tutta incentrata sulla vita di Maria Stuarda, partendo proprio dalla sua giovinezza. Ambientata nella Francia del 1557, ci porta nella vita della giovane Maria e delle sue dame, partendo dal fidanzamento con Francesco per rafforzare l’alleanza politica e militare tra Francia e Scozia. Ma Mary vuole essere indipendente e non vuole piegarsi al matrimonio con Francesco. Con una vastissima serie di personaggi e una grandissima dose di intrighi amorosi, Reign è una delle serie che ha aperto la strada a Bridgerton e tutti gli altri prodotti del genere storico-televisivo.

Leggi anche: Recensione “La regina Carlotta: una storia di Bridgerton”: amore e potere a corte