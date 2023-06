5 serie thriller psicologiche da vedere assolutamente

In questa rapida ma esaustiva lista andremo a scandagliare quelle serie thriller psicologiche che meritano assolutamente una visione, se siete appassionati del genere.

Serie thriller psicologiche, di cosa si tratta

I prodotti seriali sono ormai diventati sempre più parte della vita quotidiani di almeno un individuo su tre, come è ben noto di diversi generi e filoni.

Ma cosa si intende per thriller psicologico?

Quando si parlathriller psicologico si fa riferimento a un sottogenere del thriller che, su una trama nella quale accade qualche atto criminale, pone l’accento sulle condizioni mentali dei personaggi, sulle loro emozioni e possibili stati di follia, paura o alterazione di qualche tipo.

Andiamo, dunque a vedere 5 serie thriller psicologiche da segnalare all’attenzione degli spettatori.

The staircase – una morte sospetta

Michael Peterson è uno scrittore di romanzi gialli che si trova suo malgrado accusato di aver ucciso sua moglie, morta in circostanze sospette. La famiglia dell’uomo, dilaniata dal dolore, dovrà decidere se stare o no dalla sua parte.

Questa serie thriller dalle sfumature psicologiche, vanta due protagonisti come Colin Firth e Toni Collette, si compone di 8 puntate ed è disponibile su NOW tv, piattaforma di Sky.

How to get away with murder

Dietro questa serie c’è l’abile mano di Shonda Rhimes, sceneggiatrice televisiva di lungo corso, oltre al volto del premio Oscar Viola David.

How to get away with murder (in italiano, Le regole del delitto perfetto) è un crime drama dai toni del thriller dalla trama coinvolgente che con un gioco di flashback e flashforeward è in grado di catturare anche il più scettico. Tra le serie più apprezzate degli ultimi anni, HTGAWM è una vera e propria chicca che, oltre a far vedere come “liberarsi” di un omicidio svela ogni piccolo dettaglio dell’animo umano dalla fragilità alla forza e l’interpretazione di Viola Davis vale tutta la visione della serie.

Una serie da non perdere, disponibile su Netflix, in un totale di 6 stagioni.

The haunting of hill house

The Haunting of Hill House è una serie antologica (ovvero ogni puntata una storia diversa) di Mike Flanagan, che prende spunto da diversi romanzi o racconti horror, uno per stagione.

Tra il paranormale, l’horror e il thriller psicologico questa serie è in grado di far incollare allo schermo gli spettatori raccontando la storia dei membri di una famiglia separata che affronta i ricordi tormentati del passato e viene a conoscenza di nuove e misteriosi segreti.

La serie è disponibile su Netflix, per un totale di 10 puntate.

Mindhunter

Fin dal titolo si intuisce che Mindhunter è una serie che parla di “cacciatori di mente”. La storia è tratta dal romanzo omonimo di Mark Olshaker e John E. Douglas e non è altro che un gioco psicologico contorto che spinge gli spettatori a capire cosa porta un serial killer a uccidere senza coscienza. La narrazione va a fondo negli istinti primordiali di una persona psicologicamente disturbata e cerca di analizzare ogni dettaglio celato dietro un gesto così tremendo come un assassinio. Interessantissima e consigliata a tutti gli amanti della psicologia.

La serie TV si compone di 2 stagioni, per un totale di 19 episodi, su Netflix.

Dead ringers – Inseparabili

Le gemelle Elliot e Beverly Mantle, ginecologhe ed identiche dalla testa ai piedi, sono in missione per cambiare il modo in cui le donne partoriscono, a partire da Manhattan, performando una serie di procedure eticamente discutibili.

Remake, in chiave femminile del grande film di David Cronenberg (lì interpretato da un doppio Jeremy Irons), a sua volta tratto dal romanzo omonimo, è una serie thriller psicologica in sei puntate, disponibile su Amazon Prime.