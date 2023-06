5 serie da vedere in attesa della nuova serie di Zerocalcare

Strappare lungo i bordi, uscita ormai da più di un anno, è stata una serie di grande impatto. La serie ideata da Zerocalcare, non solo è stato un valido e profondissimo prodotto di animazione per adulti, ma è riuscita a far avvicinare al mondo del fumetto anche i più apocrifi.

La verità è che Netflix con questo prodotto ha fatto un centro perfetto, riuscendo a diventare una delle serie più guardate in Italia. Al centro di essa abbiamo un perfetto mix tra introspezione, dramma ed ironia. Proprio questo è il punto forte di Zerocalcare, che narra in maniera biografica ed ironica uno spaccato della vita di un millenial, cresciuto nella periferia Romana di Rebibbia.

Dunque, se siete stati anche voi dei fan di Strappare lungo i Bordi, a poche settimane dell’uscita di ”Questo mondo non mi renderà cattivo”, abbiamo deciso di consigliarvi qualcosa di affine per poter ingannare l’ansiosa attesa.

Bojack Horseman

Se parliamo di introspezione è doveroso citare una delle serie più iconiche di Netflix. Bojack Horseman è un attore che ha raggiunto l’acme della sua fama negli anni 90, ma adesso sembra aver toccato il fondo. A causa di una serie di dipendenze ed un comportamento nichilista ed autodistruttivo continua a mandare a rotoli qualsiasi cosa gli capiti sotto le mani.

Attorno a lui ruota un universo intero di personaggi, uno più interessante dell’altro, ma ogni volta che tentano di avvicinarsi a lui finiscono per scottarsi. Per questo motivo il nostro uomo-cavallo dovrà imparare ad affrontare i suoi demoni, per poter riuscire a gestire in maniera umana e meno animalesca la sua vita.

Daria

Daria nasce inizialmente come Spin-off della popolare serie Beavis and Butt-head. Durante gli anni 90 infatti, i fan della serie americana avevano preso in simpatia il personaggio di Daria, così si oprò per un prodotto interamente dedicato a lei.

La giovane adolescente, dall’età di 16 anni, è caratterizzata da un atteggiamento super edgy nei confronti di qualsiasi moda o tendenza mainstream, nuotando costantemente controcorrente. Parte della sua personalità è sicuramente una spiccata intelligenza, grazie alla quale affronterà tematiche molto importanti per la sua generazione: come l’insicurezza di una adolescente, o la tossicità di molti aspetti dei passati anni 80.

Scrubs

All’interno della serie di Zerocalcare non troviamo soltanto introspezione o sentimentalismo, a farla da padrone c’è una certa ironia e la tipica comicità del fumettista. E quindi, perché non inserire una delle sitcom più apprezzate di sempre?

Scrubs racconta la vita di John Dorian, medico alle prima armi, per la prima volta alle prese con il mondo della medicina, ma anche quello degli adulti. Nel farlo però sarà affiancato dal suo migliore amico Turk, un chirurgo molto eccentrico. Ad oggi inoltre la serie ha guadagnato anche quel fascino anni 90, rendendola ancor più interessante.

Fleabag

Se ciò che vi ha colpito di più della serie del fumettista è la componente emotiva ed empatica, allora abbiamo qui il prodotto adatto a voi. Fleabag ci catapulta nella vita problematica di un’adolescente londinese. Diventerà infatti, puntata dopo puntata, sempre più immediato rivedersi nella protagonista e sentirsi vicini a lei.

Fleabag è una ragazza molto instabile ed insicura che si ritrova a gestire la caffetteria di una sua amica defunta. Questo però non sarà semplice da gestire a causa di diversi problemi economici, una famiglia complicata ed una vita sentimentale altrettanto altalenante. L’idea di questa serie tragicomica nasce tutta da un monologo, il che la rende praticamente unica ne suo genere.

Rebibbia quarantine

Anche se non è una serie delle più tradizionali, è pur sempre un prodotto uscito dalla mente del fumettista Romano, quindi perché non inserirlo? La miniserie racconta in maniera divertente le giornate del fumettista durante la pandemia, dove il mondo sembrava essersi fermato. Un tempo che inizia a sembrarci sempre più distante, in cui i supermercati venivano assaliti, le mascherine erano obbligatorie e le giornate scandite, almeno per chi lavorava in casa, da divano, letto e scrivania.

Inoltre lo stile, seppur più abbozzato e sbrigativo, è in linea con quello Netflix, anche per quanto riguarda il rapido doppiaggio in romano del fumettista. Se volete recuperare questo prodotto dal fascino amatoriale, potete trovarlo caricato interamente su Youtube.

