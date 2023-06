5 miniserie basate su storie vere che dovreste assolutamente vedere

In un’epoca di serie TV sempre più imperanti, anche le miniserie (quelle di durata più ridotta) meritano il loro spazio. In questo piccolo excursus andremo a segnalare quelle miniserie basate su storie vere che meritano assolutamente di essere viste.

Miniserie: di cosa si tratta

La miniserie, a differenza delle più canoniche serie TV, sono prodotti televisivi originariamente ridotti ad un numero di tre puntate (al giorno d’oggi, spesso, superano le quattro puntate) della durata di circa un’ora o poco più cadauna e sono conclusive in una sola stagione. Si pensi, ad esempio a prodotti televisivi di nostra produzione come “Padre Pio“, in due puntate o all’adattamento televisivo di “It“, da Stephen King, anch’esso suddiviso in due puntate, per un totale di 3 ore.

Andiamo, dunque a consigliarne 5 di miniserie basate su storie vere che potrebbero assolutamente meritarsi una visione.

Unbelievable

Unbelievable, disponibile su Netflix, in 8 episodi totali, racconta la storia, ispirata a vicende realmente accadute, di Marie, una giovane che non viene creduta quando denuncia di aver subito uno stupro. La ragazza, accusata di falsa testimonianza, vive un vero e proprio incubo fin quando due investigatrici, interpretate dalle bravissime Toni Collette e Merrit Wever, si ritrovano ad indagare su casi simili al suo.

Prima di trasformarsi in una miniserie per Netflix, la storia è stata raccontata in un articolo vincitore del Premio Pulitzer dal titolo An Unbelievable Story of Rape.

Maid

Ancora una miniserie da recuperare su Netflix dal titolo Maid, con protagoniste Margaret Qualley e Andie MacDowell.

Con ben 10 puntate, racconta la storia di Alex, una giovane madre che scappa da un rapporto violento e, per cercare di ricostruirsi una vita e garantire un futuro a se stessa e alla figlia, inizia a lavorare come domestica. Al momento della sua uscita, nell’autunno del 2021, questa miniserie ha conquistato il pubblico e la critica.

Alias Grace

Solo sei puntate, all’incirca sei ore sono quelle che la regista ha a disposizione per mettere in scena il dramma di Grace, portandoci a pieno nella complicata psicologia di questa donna misteriosa e a tratti inquietante.

la regista Mary Harron, grazie anche all’aiuto della sceneggiatrice Sarah Polley e della brillante interpretazione di Sarah Gadon, riesce a portare sullo schermo la storia scritta da Margaret Atwood.

La trama di questa miniserie si incentra sulla vera storia di Grace Marks, una cameriera che nel 1843 fu condannata per l’omicidio del suo datore di lavoro, Thomas Kinnear, e della sua governante e amante, Nancy Montgomery.

The Act

Un altra delle miniserie basate su storie vere da non perdere è questo racconto quasi interamente al femminile che ci viene proposto dalla serie di Hulu e che ripercorre lo sconvolgente caso di cronaca che coinvolse Gypsy Rose e la madre Dee Dee.

La storia del complicato rapporto madre-figlia che lega queste due donne viene magistralmente portato in scena grazie a una sceneggiatura e a un cast eccezionali, tali da rendere The Act una delle migliori miniserie attualmente in circolazione. La potenza della trama, fedelmente basata sulla vera storia di queste due donne, riesce a tenerci incollati allo schermo, sconvolgendoci con la drammaticità di una realtà che stentiamo a credere possibile.

Chernobyl

Una delle punte di diamante della rete televisiva HBO è Chernobyl, del 2019, divisa in 5 puntate.

Nell’Aprile del 1986, la centrale di Chernobyl diviene scenario di uno dei più gravi disastri nucleari mai avvenuti. Vigili del fuoco e i primi soccorritori sacrificano se stessi per contenere le conseguenze dell’evento.

Si tratta di un prodotto pluripremiato che non necessita, ormai, di grandi presentazioni, un successo mondiale che va assolutamente recuperato da chi non ha ancora avuto modo di approcciarsi a questo piccolo capolavoro della breve serialità televisiva.