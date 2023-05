5 Horror su Amazon Prime Video da non perdere

Spesso poco considerato o, comunque, poco esplorato il catalogo di Amazon Prime Video contiene piccole perle da riscoprire ed una buona varietà di generi. In tal senso, scopriamo 5 film horror su Amazon Prime Video da non perdere.

Horror su Amazon Prime, cosa cercare

Un servizio streaming tra i più ricchi e al contempo economici (si ottiene semplicemente abbonandosi ad Amazon Prime, con il costo di 4,99 euro mensili), quello di Prime Video ha un catalogo tutto da scoprire.

Nelle liste dell’algoritmo è possibile imbattersi in diversi suggerimenti, suddivisi per categorie o generi, dal catalogo Amazon Prime, ma basterà fare una breve ricerca di film horror che potrebbe aprirsi un vero e proprio scenario di titoli di discreto interesse, di ieri e di oggi.

Vediamo, pertanto, 5 film horror su Amazon Prime che sono un po’ sfuggiti alle attenzioni dei più ma che potrebbero allietare le vostre serate dal divano, se siete abbonati ad Amazon Prime.

Zombie contro Zombie – One cut of the dead (2017)

Un regista e una troupe cinematografica girano un film di zombi a basso costo in una struttura giapponese abbandonata della Seconda Guerra Mondiale. Le cose per loro si mettono male quando vengono attaccati da veri zombi.

Questo piccolo film giapponese si attesta nel filone della horror – comedy e si sottolinea come interessante e pregevole passatempo soprattutto per chi ama il cinema nella sua forma metafilmica. Infatti, oltre ad un prodigioso prologo in pianosequenza il film si caratterizza per tutta la sua seconda parte fatta di un vero e proprio “backstage” su come si realizza un horror a basso budget.

Del film esiste anche un (poco utile) remake francese dal titolo “Cut! Zombi contro combi“.

Censor (2021)

Nel 1985, in Inghilterra, la censore cinematografica Enid si imbatte in una produzione horror grottesca ma familiare. Decide di indagare sul passato, che riguarda la scomparsa di sua sorella.

Un altro titolo che si può scoprire tra gli horror su Amazon Prime, questo piccolo film britannico indipendente che si rifà molto alle atmosfere degli slasher anni ’80 e costruisce un interessante gioco di introspezione tra realtà e finzione filmica, ponendo l’aspetto psicologico e privilegiando gli slanci onirici.

Run Sweetheart Run (2020)

La mamma single Cherie si sente sollevata ed eccitata quando incontra il carismatico Ethan. L’influente uomo d’affari supera le aspettative e fa innamorare Cherie. Ma alla fine della serata, lui rivela la sua vera natura violenta.

Un interessante horror che sfrutta l’onda tematica del meToo in una chiave piuttosto particolareggiata, tra il fantasy e il revenge movie.

Il film è stato distribuito direttamente su Amazon Prime Video con un paio di anni di ritardo, nell’ottobre del 2022, senza trovare una distribuzione in sala.

The Lodge (2019)

Durante una vacanza di famiglia in montagna, il padre deve partire all’improvviso e lasciare i suoi due figli con la fidanzata Grace. Una bufera di neve intrappola i tre nella baita, ed eventi terrificanti evocano spettri del passato oscuro di Grace.

Altro horror interessante, dalla messa in scena elegante, per chi cerca un prodotto dal sottile strato psicologico e dalle atmosfere torbide.

Autopsy (2016)

Un po’ meno recente, ma assai interessante questo horror del 2016, in cui l’ambientazione è prevalentemente svolta all’interno di un obitorio, con due personaggi in particolare.

Tommy Tilden è un esperto medico legale e gestisce un obitorio con il figlio Austin. Un giorno lo sceriffo gli consegna il cadavere di una donna ritrovato in un seminterrato e nel corso dell’autopsia emergono nuove e terrificanti scoperte.

Tra giallo e film paranormale, un algido rebus post mortem.

Questi, dunque erano 5 film horror che fareste bene a recuperare sul catalogo Amazon Prime Video, per delle serate all’insegno di brividi ma con un piccolo contenuto o, comunque, con delle messe in scena tutt’altro che scontate o dozzinali.